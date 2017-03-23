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НОВОБОГДАНОВКА №... Часть 1
23 марта 2017 | 13:18 , Сергей Гончаров, специально для Темы
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В 2007-м рванули военные склады в Новбогдановке, через год - в Лозовой (кстати, тоже на Харковщине, как и Балаклея)... Десять лет назад мы проанализировали размещение военных складов на територии Украины и состояние хранения боеприпасов. За минувшие годы мало что изменилось, только добавилась война и вражеские ДРГ на нашей территории. И это, наверно, неизбежно. Но почему так долго рвутся снаряды в Балаклее? Кто ответит за ненадлежащее хранение, которое помогло врагу? Мы не знаем ответов. А пока повторно публикуем наше исследование, которое за 10 лет не утратило актуальности.
О традиции регулярно взрывать ближе к лету 275-ю базу хранения боеприпасов и ракетного вооружения МО давно известно всей Украине. Менее известно, что число объектов Министерства обороны, готовых с честью принять Новобгдановскую вахту, давно перевалило за десяток... Министерство обороны и МЧС скрывают от населения список артскладов.
Дабы восполнить этот информационный пробел, нам не пришлось ломать штабные сейфы и похищать военные секреты. Данные, столь тщательно скрываемые от украинского общества, отечественное МО с готовностью предъявило новоявленным партнерам по НАТО. «ТЕМА» исправляет этот информационный перекос. Внимание, мы приводим только объекты, самые опасные для гражданского населения. В действительности таких „схованок” куда больше. Итак, поехали!
1) Брюховичи, Львовская обл., в/ч А3870
Здесь, помимо прочего, Украина имеет боекомплекты к 23-мм зенитно-артилерийской установке ЗУ-23: 1 031 885 шт. выстрелов (без малого 446 тонн боезапаса); патроны к 30-мм автоматической пушке 2А28 для БМП-2 и -3, БРМ-2 и БМД-2 и всякого рода „боевых модулей” (итого 384 тонны). Вроде бы мелочь - даже 45 условных вагонов боеприпасов не наберется, но если рванет – миннное поле будет еще то. В этом случае провести полное - „гуманитарное” - разминирование окажется практически невозможно. Ирония судьбы – лучше много тонн в малом количестве боеприпасов, чем много «мелочевки».
Особого внимания заслуживают раритеты – на брюховецкой базе хранится болем тысячи выстрелов к... полевой пушке БС-3 образца 1944 года. Интересно, что военные знатотки считают их снаряженными гексогеном и окфолом, а активно-реактивные гранаты к СПГ-9 – соответственно гексогеном и тротилом. Но... чистым гкегсогеном в СССР никогда ничего не снаряжали. Были ГЕКСАТОЛЫ (смесевые взрывчатые вещества серии ТГС), содержащие 40% (изредка), а чаще - 50%, 60%, 80% или 90% гексогена. При этом, 50- и 80%-е смеси попадаются чаще (остальное – доля тротила). Между прочим, незнание подобных деталей может очень дорого (во всех смыслах) обойтись при утилизации боеприпасов. Да и при их длительном хранении тоже. А загадочный „окфол” – это банальная смесь 95% октогена и 5% пластификатора („призванного на военную службу” пластилина).
Еще одна „потенциальная Новобогдановка” (назовем ее - №2) - Броды, Львовськой обл., в/ч А3522. К счастью, „ничего такого” здесь нет (только очень старое и очень много). Так что если взорвется – рванет „по-обыкновенному”.
Увы, этого нельзя сказать про №3 - Славуту, Хмельницкой обл., в/ч А3845.
Здесь богатый асортимент для „фаршировки подрывом”. Приведем все это изобилее в полной мере:
· Патроны к автоматам серии АК-74 - 2 140 573 шт. (8 тонн)
· Патроны к автоматам серий АК-47/АКМ - 28 250 893 шт. (542,5 тонны)
· То же добро к пистолету ПМ (и как они отличили эти патроны от абсолютно идентичных к пистолету АПС?) - 28 972 шт. (300 кг)
· Патроны для пулемета ДШК-М - 1 923 936 шт. (248 тонн)
· Для пулеметов серии ПКП/КПВ - 3 059 259 (567 тонн – случись в Славуте местная Новобогдановка - детки у костров натешатся вволю: попадание 14,5-мм пули в локтевой изгиб руки сопровождается отрывом руки до плеча).
· Выстрелы к ЗСУ-23-4 (знаменитой „Шилке”) – 1 111 553 шт. (419 тонн). Вниманию утилизаторов! Эти снаряды числятся снаряженными чистым гексогеном. Что лично у автора вызывает глубокие сомнения.
· Выстрелы к гранатомету РПГ-7 (189 521 шт.), привлекающие внимание непонятным взрывчатым веществом марки „ОЛ”. Будем надеяться, что так обозвали „окфол”.
· Абсолютно эксклюзивная позиция - чуть больше 2 млн. минометных выстрелов неизвестного калибра. По общему весу – 669 тонн – можно догататься, что это либо наши 82-мм, либо трофейные 81,2-мм; но вот когда сделаны и главное – чем снаряжены –тайна великая есть.
· „Тайну мины” органично дополняют 15 689 штук снарядов неустановленого калибра, типа и рецептуры взрывчатого вещества (что с большим вероятием предполагает также и неизвестный срок хранения).
· Напоследолк - немного экзотики. Честно говоря, автор никогда не мог постичь логику хранения боезапаса на отечественных артскладах. Ну зачем держать ДВА 152-мм гаубичних снаряда в той же в/чА3485? Или ОДИН 132-мм реактивный снаряд от знаменитой «Катюши»?? Кстати, машины эти назывались «боевыми», а не «бронированными». Но это мелочи…
Попутно заметим, что при изучении номенклатуры подлежащих списанию боеприпасов, автора охватило сомнение, что регулярные «новобогдановские феерии», послужившие поводом для подготовки этой статьи, имеют случайный характер. Уж больно в НЕ случайном месте они происходят. Прежде всего - с учетом оружейных аппетитов чеченских бандформирований и связанных с ними дельцов.
Поясним: тырить табельное оружие и боеприпасы дорого и опасно. Иное дело – оружие, относительно недавно списанное. Так вот, знаменитая на всю страну 275-я база хранения артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения поблизости злосчастной Новобогдановки была ЕДИНСТВЕННОЙ В УКРАИНЕ, на которой в массовых количествах хранились свежесписанные ручные гранатометы спецназа РПГ-16 «Гром» (1254 шт.) и особо любимые боевиками реактивные гранатометы-одноразовики РПГ-18 «Муха» (1788 шт.). Не много ли случайностей и совпадений для одного места?
Но вернемся к нашему списку «Новобогдановкам будущего».
№ 4) Беленькое, Одесская обл., в/ч 47158
· 5,6-мм патроны к спортивной винтовке (одно из любимых видов оружия киллера-снайпера средней квалификации, так что не удивлюсь, если и там вдруг рванет) – 15 500 шт.
· Потенциальное „пулевое минное поле” – патроны к АКМ - 2 484 517 шт.
· 9-мм пистолетные патроны - 44 616 шт.
· Патроны к пулемету ДШК-М - 162 492 шт.
· Патроты к пулемету КПВ - 317 208 шт.
· Из „экзотики” - боеприпасы к автоматическому станковому гранатомету АГС-17, снаряженные загадочным взрывчатым веществом „ВОГ” (вообще-то „ВОГ” – это „выстреливаемая осколочная граната” и теоретически может снаряжатся самым разным ВВ; на практике - чаще всего ТГС-80) и снаряды к 76,2-мм дивизионным пушкам образца 1942 года (ЗИС-3), снаряженные древними амматолами.
Эти „раритетные” снаряды примечательны следующими обтоятельствами. Во-первых, выпущены они были Народным комиссариатом боеприпасов Союза ССР не позднее октября 1945 г., ибо в более поздние сроки попросту не производились (т.е. возраст снарядов – за 60 лет). Во-вторых, амматолы хоть и представляют смесь аммиачной селитры с толом, состав имеют весьма разный. Например, были амматолы 40/60, 50/50, 60/40, 80/20 и 90/10 (последняя цифра означала долю тротила). К тому же – все амматоловые снаряды, кроме тех, в которых использовался состав 80/20 или 90/10 снаряжались с применением двух существенно различных технологий заполнения.
Таким образом, в окрестностях Беленького лежит сотня (точно – 99) снарядов возрастом за 60 лет, начиненные неизвестно каким амматолом и по какой технологи снаряженных. Ляпота!
Следующий пункт - Межгорье, Автономная Республика Крым (в/ч 75256) - на „Новобогдановку-2” явно „не тянет”, его мы упоминаем потехи ради и не присваиваем порядкового номера. Есть повод для веселья: на базе бдительно хранятся аж... 4 выстрела к 122-мм гаубице (на самом деле - гаубице-пушке) Д-30 и целых 6 (шесть) патронов к пулемету ДШК-М!!
В полном соответствии со своим названим удивил № 5) Чуднов, что в Житомирской обл. (в/ч 55477). Здесь терпеливо ждут свого часа 23 тыс. штук снарядов калибров 23- и 30-мм. В тесной (прошу понимать буквально) компании с выстрелами к 125-мм танковым пушкам и 152-мм гаубицам-пушкам...
Но не Чудновом единым богаты житомирчане. На складах в/ч 55238 вблизи населеного пункта Ушомир (№ 6) той же Житомирськой области настоящий „патронный рай” – более 3,8 млн. патронов. Цифра поражает своей масштабностью. На самом деле проблема не в ней – есть склады много крупнее. Проблема в том, что „ушомирские патроны” к ПМ, АКМ, АК-74 и ДШК давно пришли в негодность...
А вот в Кременчуге склад маленький, но заключает сразу несколько курьезов. Прежде всего – доблестные воины Сил поддержки не знают, что содержится в местных 76-мм снарядах военных лет. Может – тол. Может - не совсем тол. Или – совсем не тол. Кроме того, в/ч А1639 располагает уникальным боезапасом – в ее арсеналах хранятся никогда не существовавшие минометы Б-10.
7-й пункт программы - Розсишки, Черкасской области (в/ч А1588). Здесь проще всего огласить полный список того, что давно следовало немедленно утилизировать:
Болем 21,3 млн. шт. автоматных и пулеметных патронов;
Болем 360 тыс. снарядов к малокалиберным зенитным орудиям;
Около 230 тыс. гранат к гранатометам разных типов;
И все это - „в обрамлении” из партии мин (60-летнего возраста) к сверхмощным 240-мм минометам, а также уже упоминавшихся РПГ-18 (второе место хранения в Украине), столь любимых определенными элементами. Правда, их (пока - „изделий”, а не „элементов”) содержится здесь всего 362 штуки. Так что, может из-за такой «мелочи» инициировать самопроизвольный взрыв никто и не станет.
Скоро: завершение списка потенциальных балаклей Украины. Страшная военная тайна Минобороны: почему украинские военные любят утилизировать мины с неистекшим сроком хранения и игнорируют куда более опасные арсеналы. Карта объектов потенциальных военно-техногенных катастроф от «ТЕМЫ».
комментарии [6]
01.08.2013 18:22 DroN служил в в/ч 75256...там много чего было-БП для систем залпового огня,и стрелковые БП,и выстрелы для гаубиц,минометов,танковых орудий...много чего было...вот куда все это добро делось-отдельная тема))))давай ,автор, расследуй!)))...если получиться)))
27.10.2011 14:23 Алекс Автор, убейся. 30-мм пушка к БМП-2 - НАЗЫВАЕТСЯ 2А42, А НЕ ФУФЛО, КОТОРОЕ ТЫ ПИШЕШЬ. Хотя бы грамотно изучи номенклатуру и индексы ГРАУ. Позор.
11.09.2011 04:54 ftw Эти " никогда не существовавше миномёты Б-10 " на самом деле - 82-мм безоткатные орудия, состояли на вооружении СА и многих других стран и повоевавшие практически везде, где только можно было за последние 50 лет.
Вместе со всеми остальными безоткатными артсистемами сняты с вооружения вследствие несоответствия принципа действия основам построения национальных вооружённых сил Украины.
05.07.2010 20:56 Гончаров С. Я в части А1639 служил. Так что, этот склад прекратил своё существование???
16.01.2009 02:04 Blot Кстати, личный состав части приложил героические усилия для выполнения плана МО Украины по отправке боеприпасов на иные базы хранения. Задача была выполнена в поставленный срок без взрывов и увечий л/с. Город Кременчуг облегчённо вздохнул, ибо склад располагался практически в центре города более 200 лет!!!
Честь и хвала героям нашего времени!
16.01.2009 02:03 Blot Г-н Гончаров С.
Уже во второй, подписанной Вами, статье Вы допускаете ошибку. В/ч А1639,артиллерийский склад боеприпасов в г.Кременчуге прекратил своё существование в декабре 2003г.!!!
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