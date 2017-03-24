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НОВОБОГДАНОВКА №...? Часть 2
24 марта 2017 | 10:17 , Сергей Гончаров, специально для Темы
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Мы завершаем топ-10 потенциальных новобогдановок и балаклий. Открываем страшную военную тайну Минобороны: почему украинские военные так любят утилизировать относительно безопасные минные арсеналы. А пока Минобороны и МЧС скрывают от населения объекты потенциальных военно-техногенных катастроф, приводим нашу карту Украины с местами расположения «новобогдановок»: гражданская оборона от «ТЕМЫ» в действии!
Говорят, после перечисления 5-7 объектов, ассоциирующихся с высоким риском, человеческая психика уже не переваривает опасные подробности. Не будем спорить с психологами. Просто приведем через запятую без утомительных подробностей - остальные объекты в нашем топ-10 потенциальных Новобогдановок.
Итак: Богдановна в Кировоградской области (где терпеливо ждут свого часа 106 тыс. реактивних гранат к ручному гранатомету РПГ-2, списанных еще при Хрущеве), Калиновка в Винницкой области, Лозовая в Харьковська области, Цветоха в Хмельницкой области (тут ежесуточно радуют глаз караула никогда не существовавшие в советской реальности тяжелые автоматические гранатометы), Ичня в Черниговской области. Всего Украина имеет по меньшей мере дюжину крупних объектов, давно готовых при первом удобном и неудобном случае повторить судьбу 275-й артбазы.
Резонный вопрос: а чем в это время занято родное Министерство обороны, призванное защищать страну от вражеской агрессии, но не способное охранить не то что от личного состава, но и от имущества национальной армии? Ну не могут товарищи в лампасах не понимать, что главная опасность - даже не в перегруженности баз, не в нарушении условий хранения (сплошь и рядом - просроченные боеприпасы).
Безусловно, все это опасно. Но в довершение так сложилось, что большинство крупных военных баз и арсеналов на Украине (особенно тех, где сконцентрированы старые боеприпасы) представляют «адский коктейль», в котором патроны перемешаны со снарядами и все вместе - с минами, как инженерными, так и артиллерийскими (минометными). А заодно - едва ли не всем, что еще можно припомнить по огнестрельной части.
Представьте: что произойдет, если на некой артбазе N взорвется (по преступной халатности либо просто по несчастливому стечению обстоятельств) несколько вагонов (вагон вмещает от 20 до 60 тонн) тех же 240-мм мин большой мощности? Да ничего не будет - так, небольшие разрушения на территории и изрядный стресс у дежурившей в этот момент части личного состава (конечно, при условии, что база грамотно разбита на секторы хранения, разделенные земляными валами и обвалована по периметру). Но горе нам, если те же мины (или гаубичные снаряды, или что-то в этом роде) рванут среди многосоттысячных, а иногда - и многодесятимиллионных запасов «мелочевки» патронов, малокалиберных артиллерийских снарядов, ручных гранат. Тогда вокруг базы образуется огромное, не имеющее четких границ и чрезвычайно трудно разминируемое минное поле. Ведь маленький снарядик от ЗСУ-23-4 «Шилка», воткнувшись неразорвавшимся в землю, способен покалечить как «взрослая» противопехотная мина (с единственной разницей: обезвредить его гораздо труднее, ибо он мельче).
Казалось бы: такая тревожная ситуация определяет насущную задачу. Помимо принятия комплекса мер по взрывопожаробезопасности складов, помимо ускоренной утилизации устаревших и излишних боеприпасов, надо бы заняться еще и тем, чтобы базы хранения (по крайней мере того, что планируется утилизировать безусловно) «отсепарировать по сортности». Давно пора создать вместо многочисленных, плохо ухоженных и плохо контролируемых объектов, где трофеи Второй Мировой хранятся вперемешку с экзотическим оружием спецназа, несколько хорошо оборудованных и охраняемых крупных баз с четкой специализацией. Скажем, здесь только боеприпасы к стрелковому оружию, а там - только артснаряды, да не какие попало, а определенного класса.
Метод этот отнюдь не претендует но новизну. Моряки испокон веку хранят минно-торпедное и противолодочное оружие на одних складах, а боеприпасы для береговой и корабельной артиллерии - на других. Более того, даже храня снаряды, флотские товарищи не испытывают никакого желания валить в одну кучу выстрелы к главному калибру крейсеров и к малокалиберным зенитным автоматам. Таким же образом поступают авиаторы, избегая совместного хранения авиабомб и боеприпасов к авиационному пулеметно-пушечному вооружению. Как говорится «на то оно и бомбохранилище, чтобы в нем не было ничего, кроме бомб и караульного наряда». И лишь доблестные представители Сухопутных Войск отвергают этот даже не многодесятилетний многовековой опыт, упорно создавая на вверенных складах «вавилонское смешение» боеприпасов. Со всеми вытекающими (точнее выстреливающими) последствиями. Вроде Новобогдановки
Но это, похоже, не волнует ни командование Сухопутных Войск, ни командование Сил поддержки (так теперь называется тыл Вооруженных Сил) - им интересно утилизировать мины. Еще бы ведь деньги на «минную утилизацию» щедро сыплет Европа. Ради столь сладостной (в финансовом смысле) борьбы с минной угрозой Министерство обороны Украины пошло даже на прямой подлог.
В начале статьи писалось о Новобогдановке подлинной, а большая часть написанного касалась Новобогдановок «потенциальных». Но есть еще и третья категория «Новобогдановки фальшивые». Т.е. задекларированные, как опасные объекты, которые следует немедленно демилитаризировать-утилизировать. Лично автору известно пять таких «липовых» Новобогдановок. Но зная, сколь творчески подходят у нас к «освоению» зарубежной помощи, смею сомневаться, что дело ограничится этой «великолепной пятеркой».
Конкретно: в пяти воинских частях Вооруженных Сил Украины (в/ч 3824, в/ч А0543, в/ч 44887, в/ч 2467 и в/ч А1566, расположенных соответственно в Гайсине Винницкой области, Ольшанице Киевской области, Балте Одесской области, Чугуеве Харьковской области и Деражне Хмельницкой области) сосредоточено большое число (258 тыс. шт.) противотанковых мин ТМ-62 различных модификаций. Полностью название этого изделия расшифровывается как«танковая мина образца 1962 г.», а ее срок годности (применительно к противотанковым минам принцип «советское значит отличное!» был вполне справедлив) 50 лет. Т.е. - самые-самые первые из выпущенных мин этого типа придут в негодность не ранее 2012 года.
При этом весьма сомнительно, что на складах хранятся образцы именно первой серии. Во времена СССР новую мину, пролежавшую на хранении 15-20 лет, старались куда-то «пристроить». И пристраивали - кто постарше, тот помнит, что при СССР не ощущалось дефицита негроидно-освободительных движений, активно практиковавших подрывы авто- и бронетехники «преступных неоколониальных режимов». Поэтому самые старые мины, хранящиеся на упомянутых базах, вряд ли старше начала 1970-х годов.
Так что время есть - вот бы использовать его для решения «перезревших» кризисных ситуаций на тех объектах, которые уже много лет лишь чудом не взлетели на воздух. Но это - житейская логика, а у чиновников она иная. Сказал Евросоюз: «Утилизируй мины, мы под это бабло раздаем». Вот и утилизируют, даже в ущерб иным, более важным программам утилизации. А если снова кого убьет при взрыве очередного «неинтересного ЕС» склада, будем считать его героической жертвой евро-атлантической интеграции. Разве сам Президент не так сказал?..
комментарии [3]
14.08.2010 22:54 davnoartillerist Имею стаж службы в частях ГРАУ (некогда ЦРАУ) далеко не на рядовых должностях. Могу поделиться опытом и т.п. и т.д. Про реальное состояние дел в частях в настоящее время необходимо рассказывать людям на форумах. В первую очередь для того, что бы жители близлежащих сел и деревень хотя бы знали какой глубины им рыть погреба.
21.10.2008 12:54 Жаба Хорошая статья.
А нет ли каких известий о том, были или нет в Новобогдановке и Лозовой бронебойные снаряды, сделанные из урана? В Советском Союзе таких было изготовлено много танковые 115мм, 120мм, 125мм и к автоматическим пушкам калибра 30мм. А если были, то изучал ли кто-нибудь радиоактивное загрязнение.
05.02.2008 01:09 expert Все это правильно, но пока есть такие структуры как УКОРОБОРОНСЕРВИС и им подобные то утилизация будет организована исключительно для отмывания денег и для тайной продажи оружия, которое якобы утилизировано за рубеж, как это было на примере ракет РСЗО "Град" которые Укроборонсервис "утилизировал" за бюджетные деньги, а реально продал их дружественному Азербайджану. В г.Калиновка Винницкой области произошли еще более серьезные приключения с участием данной компании, руководство которой просто превратилось в супер непотопляемых... че хотят то и творят,
ягодки будут впереди...
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