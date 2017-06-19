|
Санкции разоряют морские порты Крыма
19 июня 2017 | 08:39 , Александр Аликин
распечатать комментарии [0] добавить в
После присоединения Крыма к России на полуостров практически перестали ходить суда из-за границы. А товары из материковой части России возят в Крым, в основном, через ближайший к ней порт Керчи, оставляя остальные крымские порты без работы. Порты терпят убытки, и власти РФ хотят вложить в их модернизацию 6,3 млрд рублей в попытке вывести часть портов из упадка за счет наращивания пассажирских перевозок.
Убыток госпредприятия «Крымские морские порты», куда входят порты Керчи, Феодосии, Ялты и Евпатории, в 2015 году вырос почти в 18 раз в сравнении с 2014 годом, с 13,8 млн. до 248 млн. рублей, следует из официально бухгалтерской отчетности предприятия. Данные за 2016 год не опубликованы, однако по сообщениям крымских СМИ и собственных источников EurasiaNet.org, порты продолжают нести убытки. В минусе оказался и порт Севастополя. Как следует из документов, имеющихся в распоряжении EurasiaNet.org, убыток порта Ялты в 2016 году составил 155,9 млн. рублей.
Главная причина – превышение расходов (219,7 млн.) над доходами (63,8 млн.). Деньги уходят, в основном, на зарплаты работникам (53%), налоги и отчисления в государственные фонды (37%). Скудный заработок порта обеспечивают небольшие объемы перевалки товаров, в основном стройматериалов, а также перевозка туристов, портовые сборы, прием и обслуживание частных судов и сдача в аренду недвижимости. По словам источника EurasiaNet.org, в убыток работает также порт Евпатории, который до 2014 года был главным по объемам перевалки грузов.
Дело в том, что он ближе всех крымских портов расположен к материковой части Украины, поэтому в него Турция в больших объемах возила грузы Ro-Ro – фуры с товарами народного потребления, фруктами, овощами, стройматериалами. Затем товары из порта везли по всей Украине, а также в Беларусь и Россию. Ожидание судов в очереди на заход в порт достигало 5-6 часов. Однако после 2014 года порт Евпатории оказался на отшибе, как самый дальний от России. Из-за политической ситуации в 2016 году в порт зашло единственное иностранное судно – из Турции, с 2,5 тыс. тонн сухих строительных смесей. В период с января по апрель 2017 года судов из-за границы в порту не было. Сейчас этот некогда бурливший жизнью международный морской порт получает выручку, в основном, за счет перевалки песка в удаленном районе на озере Донузлав (в 27 км от Евпатории). Убыток порта Севастополя, согласно его официальной отчетности, в 2016 году составил 39,2 млн. рублей (годом ранее – 115,6 млн. руб., а в 2014 году – 24,6 млн. рублей). Данных по портам Феодосии и Керчи нет. Следует отметить, что порт Керчи на сегодняшний день самый крупный по объемам перевалки, которые, в отличие от остальных портов Крыма, измеряются в миллионах тонн. Через него в Крым попадает основная масса товаров из России, в том числе бензин и дизельное топливо. Поэтому если в Крыму и есть хоть один неубыточный порт, им может быть Керченский.
«Сейчас в крымские порты практически перестали ходить иностранные суда, и тем более – суда из Украины, которые раньше ходили в большом количестве. В связи с этим грузооборот упал, выручка тоже. Это основная причина убытков», – считает источник EurasiaNet.org, знакомый с ситуацией. По его словам, некоторые порты Крыма ведут переписку с турецкими партнерами на предмет возобновления импорта товаров. «Они [партнеры] прямо не отказываются, и вроде как даже согласны, однако до конкретных дел разговоры не доходят. Это тянется уже давно», – сказал он.
По данным EurasiaNet.org, также делаются попытки наладить экспорт. Например, порт Ялты хочет начать экспорт металлолома в Турцию в объемах около 2 тыс. тонн в квартал, но пока эти планы только на бумаге. Опасения иностранных судовладельцев понятны. В декабре 2016 года пограничники Украины задержали судно Sky Moon (флаг Танзании), которое везло из Крыма 3 тыс. тонн технической соды.
А в марте 2017 года Малиновский районный суд Одессы постановил конфисковать судно, а товар изъять в пользу государства как контрабанду, перемещенную вне украинского таможенного контроля, сообщала Военная прокуратура Южного региона Украины. Капитан судна – гражданин Молдавии – будет привлечен к уголовной ответственности.
Несмотря на сложную политическую обстановку, с июня 2014 по июнь 2016 в Крым все же иногда заходили иностранные суда. Согласно результатам расследования журналистов OCCRP (проекта по расследованию коррупции и организованной преступности), в этот период в крымские порты зашли «24 судна под флагами стран Евросоюза, 43 судна, зарегистрированные в ЕС, и 22 судна, чьи собственники находятся в ЕС». Цифр по другим странам в расследовании нет.
Некоторые суда перед заходом в Крым отключали международную систему слежения за судоходством (как, например, судно General под флагом Палау), другие – вешали российский флаг на подходе к Крыму (к примеру, судно Palmali из Турции). Чтобы попытаться вывести крымские порты из убыточного состояния, власти России намерены вложить в них 6,3 млрд рублей до 2020 года, следует из программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
В связи с упадком импортного грузопотока некоторые порты намерены развиваться в направлении пассажирских перевозок. Таковыми являются, например, порты Ялты и Евпатории. Реконструкция причалов Ялтинского порта, по планам его руководителей, может увеличить пассажирооборот с 47,1 тыс. (в 2016 году) до 300 тыс. человек (к 2020 году). Этому будет способствовать запланированный на 2017 год запуск регулярного морского сообщения между Ялтой и городом Сочи, расположенном в материковой части России. Обновление причалов Евпаторийского порта, по планам его сотрудников, может увеличить пассажиропоток с 18,5 тыс. (в 2016 году) до 50 тыс. человек в год (к 2020 году). Но большая часть этих планов пока остается на бумаге.
также читайте
[17.05.2017]
[12.05.2017]
[10.05.2017]
[09.05.2017]
|
Загрузка...
по теме
В Европу - за рулем и без визы
15. 06. 2017 | 09:59
Какие документы на авто нужны для пересечения границы с ЕС без визы.
Jus inter gentes: Крым и запрет на территориальные приобретения в Европе
26. 05. 2017 | 09:32 , Камиль Галеев
Почему присоединение Крыма вызвало такой бурный протест всех европейских государств? Система международного права выросла из европейского jus inter gentes, одним из основных принципов которого является запрет на территориальные приобретения в Европе. Этот негласный запрет сложился в конце эпохи Великих географических открытий как результат завоевания мира европейцами. Историк Камиль Галеев напоминает, почему в Европе нового времени почти никто не решался на аннексии территории.
Дороги: от Римской империи до наших дней
23. 05. 2017 | 08:34 , Владимир Газин
Одним из первых признаков хозяйственной деятельности наших пращуров было протаптывание стёжек-дорожек. Когда это происходило? Еще до появления письменности. Но в европейскую историю заслуженно попали дороги, построенные в Древнем Риме. Их качество не вызывает сомнения. На них, расположенных на территории нынешних 32 государств и радиально расходившихся по всем направлениям от столицы, базировалась стабильность и могущество империи. От Британии и Месопотамии, Каспийского моря и самых отдаленных границ империи, как тогда говорили, "все дороги ведут в Рим". А в направлении от Рима они пронизывали всю территорию империи. Их общая сеть составляла свыше 80 тыс. км!
Закохатися в Марину Порошенко
19. 05. 2017 | 08:56
Перша леді України наважилася на безпрецедентно сміливий крок: одягла спортивні штани, патріотичну футболку і стала ведучою ранкової гімнастики на телеканалі “Україна”!
Чому Японія обирає домашніх тварин замість дітей
18. 05. 2017 | 08:37
У той час як рівень народжуваності в Японії падає, вартість ринку домашніх улюбленців зросла до $ 10 млрд, а розпещені цуценята насолоджуються відпочинком на курортах з гарячими джерелами, заняттями йогою і дизайнерським одягом, повідомляє the guardian.
19 июня 2017
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»