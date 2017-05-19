Закохатися в Марину Порошенко

19 мая 2017 | 08:56

Перша леді України наважилася на безпрецедентно сміливий крок: одягла спортивні штани, патріотичну футболку і стала ведучою ранкової гімнастики на телеканалі “Україна”!

Коли про це вперше прочитав – був шокований. Потім забув. Побачив в мережі запис першого ефіру, вирішив негайно подивитися, десь у глибині душі готуючись видати щось саркастичне… Адже, нещодавно “стібався” з піар-дружини Президента Франції Макрона.

Подивився і мені… сподобалося! Несподівано!

Вона говорить і рухається осмислено. Розуміє, для чого це все і для кого – для жінок яким за 40. Та і юні дівчатка нині далекі від фізичної культури, як культури взагалі.

Це не комплімент – виглядає Марина РОЗКІШНО! Косметики – мінімум, чи взагалі нема! Що вже гарний приклад для нашого брутально розмальованого жіноцтва!

НЕ БЛОНДИНКА!

Зверніть увагу на її буденні, але симпатичні зачіски. Вони функціональні! Крихітні, але, підозрюю “круті” сережки. Тонкий золотий ланцюжок на шиї. Жодної обручки на пальцях. Модернові кросівки.

Все продумано – причепитися ні до чого!

Нагадую, жінці 55 років. У неї четверо дітей, вона вже бабуся!

І оцініть її підтягнуту фігуру, стрімкі рухи, легкі кроки!

Відчувається певна телевізійна “зажатість” – вона вже стиснулася як пружина, готуючись до шквалу критики. Це теж викликало у мене симпатію. Розуміє, на що пішла, і які репутаційні втрати можуть бути. Підозрюю, довго обговорювала ідею з чоловіком, отримавши президентський дозвіл.

На відміну від чисельних напівголих юних фітнес-моделей, пані Марина розповіла чимало цікавого і корисного про організм, вплив конкретних вправ на різні органи. Не забуваємо – перед нами лікар-кардіолог, кандидат медичних наук! З досвідом роботи у Жовтневій лікарні, де лікуються різні люди…

В принципі, особисто я раджу більше говорити. “Перестрибати” молодь вже не вдасться, та і чи треба? А от життєві поради з чарівних вуст цієї леді будуть дуже доречними! Жінки будуть прислухатися.

Вперше отримали дружину Президента країни, яка красива, розумна, спортивна, успішна!

Прекрасний приклад для молоді! Ранній шлюб, можливо через вагітність, молодший чоловік. Якого, до того ж на два роки “забрили” в армію. Студенство… Все життя разом. І можна лише уявили, що витворяє їх 16 літній син і дві 17 літні доньки-близнятка… І як батьки, попри колосальну заклопотаність, ганяють дітвору…

Я Петра Порошенка чудово розумію – в одні роки вчилися в Жовтому корпусі Київського універу, в один день – 26 вересня народилися, і мій син, до речі, теж… Порошенко – рівно на рік старший.

Моя дружина теж майже у той же день, що і Марина народилася, молодша…

Одне покоління – різні шляхи.

Підозрюю, поява Марини в такій ролі, ще й на телеканалі Ахметова – ідея політтехнологів. Вони прораховують феномен “дружини” Макрона і вже думають про другий тур, що як мені здається, Петру не допоможе – занадто багато негативу набрав.

Починати програму на “родинному” 5 каналі – якось не зручно. Проситися на канал Коломойського чи Пінчука – смішно. Перший Національний – у владній вертикалі…

…Мабуть і політтехнологів Ахметов виписав. Що викликає певну тривогу за імідж першої фітнес-леді.

Елементарно почнуть потихеньку Марину роздягати, пропонуючи все відвертіші наряди. Що у цій ситуації є недопустимим! Не оголятися! Вік і статус! Можна регулярно міняти футболки з прикольними написами, хоча б… Тут великий простір для фантазії.

Підозрюю, що на якійсь програмі, цинічні бариги-політологи підсунуть пані Марині фітнес-тренера. Найімовірніше – набагато за неї молодшого. І політкоректно сексменшинного негра чи араба, як це нині модно в Європі. Не погоджуйтеся! Народ це не прийме!

Вже краще візьміть жвавого спортивного дідуся, наприклад мого друга і тренера Костянтина Стасюка. Йому 62, а він світові рекорди ставить.

Стане прикладом для чоловічої половини…

Взагалі, коли затихне шум про Трампа, Путіна, Євробачення, почнуть обговорювати зарядку від Марини Порошенко. І це сильно підніме її рейтинг, знову таки, якщо політтехнологи чогось не втнуть.

Тут виникає інший ризик – навіщо Петру Олексійовичу висуватися на другий термін з такою розкішною дружиною? Адже, Марина переможе його в першому турі… Легким порухом ноги… Згадаємо пророцтва!

Отож, головною телепрограмою стає ранкова зарядка від майбутнього Президента України!

Треба закохатися у Марину Порошенко!

Віктор Тригуб, редактор журналу “Музеї України”