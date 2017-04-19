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Автомобілі з литовськими номерами доведеться повернути?

19 апреля 2017 | 08:53

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З'явилася нова схема вимагання грошей з українських власників автомобілів на литовських номерах. Автомобіль доведеться віддати та ще й доплатити гроші за його використання.


 У Литві з’явилася компанія, що скуповує фірми, на які було зареєстровано ввезені в Україну автомобілі. Разом із документами в руки хитрих ділків потрапляють і всі координати українців, які таким чином «купили» машину. Хоча документально – вони оформилися на цю компанію як співробітники.

Ділки найняли групу юристів, які почали повернення  автомобілів, що заїхали в Україну. Вони обдзвонюють наших співвітчизників (своїх псевдоспівробітників) і вимагають добровільно повернути автомобіль протягом 72 годин представнику компанії в Україні. Але не просто повернути, а роблять акт прийому-передачі автомобіля у свого представника. І він враховує всі пошкодження автомобіля, за які шахраї вимагають оплату.

Про таку схему пишуть користувачі соцмережі “Фейсбук”: «Я зв’язався з цими литовськими юристами, вони надали мені всю інформацію. Чесно сказали, що взяли в роботу лише 10 машин. І поки успішно, тільки от із моїм клієнтом облом вийшов. Я зателефонував знайомим юристам в Каунасі і автоекспертам поліції (займаються пошуком викрадених машин) у Вільнюсі. Так от, закон повністю на стороні метких нових власників компаній. Річ у тому, що доручення, які видавалися тут клієнтам на такі машини, – фуфло, як і оформлення співробітником у компанію.

Тепер, якщо щасливий власник такої машини не піде на співпрацю з юристами компанії, то йому загрожують величезні неприємності, а головне: щасливі власники автомобілів нічого зробити не зможуть. Деталі найближчим часом розкладу докладніше. Тут абсолютно всі карти в руках спритних хлопців. А судячи з того, як вони взяли бика за роги, то вони свого не впустять». Крім того, автор публікації стверджує, що з подібною схемою вже зіткнулися в Одесі власники болгарських машин на тимчасове ввезення.

У коментарях до посту користувачі припускають, які неприємності можуть чекати на «власників» литовських авто в Україні. «Гарна схема, – пише користувач Тимур. – Якщо власник такої машини не піде на співпрацю з юристами компанії, то машину подають в Інтерпол як викрадену. Їзда до першого патруля». А якщо українця зловлять на такій машині, то йому вже загрожує кримінальна відповідальність (викрадення автомобіля), причому в міжнародному масштабі.

Відгуки під повідомленням свідчать про те, що люди в Україні вже стикалися з такою схемою. «Знайомий мого співробітника потрапив у подібну халепу. Йому почали пред’являти незрозумілі речі щодо купленого авто на литовських номерах, – пише Вадим. – Тоді він швидко заявив про викрадення, а машину віддав на розбирання. Продавці автомобіля почали погрожувати, але з ними поговорили і мирно розійшлися. На цьому все й закінчилося».

З іншого боку, придумали і схему поведінки людини, якій зателефонували такі юристи. Купив авто за дорученням, йде в поліцію і пише заяву про викрадення», – вважає Сергій. Хоча як заявити про викрадення, якщо машина тобі не належить юридично – незрозуміло. «Далі знімає з автомобіля єврономери і викидає їх у смітник, – продовжує Сергій. – Потім спилює він-номер, а далі є варіанти. Або зробити двійник (техпаспорти продають наліво і направо). Або зробити договір у простій письмовій формі про купівлю автомобіля. Визнати цей договір у суді. Коли автомобіль заженуть на штрафмайданчик, принести рішення суду, в якому МВС зобов’яжуть віддати авто власнику і встановити новий він-код і видати нові номерні знаки і техпаспорт. Нічого складного в цих процедурах немає», стверджує Сергій.

 Autocentre.ua



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