Стівен Хокінг часто висловлюється з різних питань, безпосередньо не пов'язаних з основним полем його наукової діяльності. І більшість його виступів — про глобальне потепління, нового американського президента або інопланетян — зустрічається користувачами на ура і тут же розхоплюється на цитати.

Не дивно, що така ж доля чекала на виступ Хокінга на тему рівності статей.

В інтерв'ю британському тележурналісту Пірса Моргана, до речі, відомому своєю скептичною позицією на рахунок фемінізму, Хокінг був досить категоричний.

Для визнання рівності статей не потрібні ніякі наукові вишукування, переконаний легендарний фізик. Факт рівності чоловіків і жінок вимагає зовсім не доказів, а елементарного визнання, впевнений Хокінг.

«Жінки, як мінімум, рівні чоловікам, а можливо і перевершують їх», - упевнений Хокінг.

Стівен Хокінг вважає себе феміністом

На питання журналіста про те, чи вважає Хокінг себе феміністом, вчений відповів: «Так, я завжди підтримував права жінок».

Виступ Хокінга був тепло прийнятий інтернет-аудиторією, ключові цитати активно розійшлися по соцмережам.

Однак, науковий світ зовсім не надає ідеї фемінізму ту 100%-ву підтримку, яку хотіли б бачити Хокінг та інші феміністи.

Більше того, хвиля скептицизму, яку феміністи змогли перемогти в 2000-х, знову піднімається.

Безумовно, про оспівування сексизму мова не йде і радянського коміка Аркадія Райкіна з його знаменитою фразою "жінка - друг людини" ніхто не цитує. Але все частіше відомі вчені виступають не тільки з критикою самих феміністичних ідей, але і з попередженнями про їх небезпеку для науки і навколишнього світу.

У той же час, зростає кількість досліджень, які підтверджують точку зору феміністів про те, що "розходження" між статями - наслідок стереотипів. НВ спробувало "вислухати" обидві сторони.

Виправдана теорія?

Наприклад, багато шуму в соцмережах наробив недавній пост американського мікробіолога Алекса Березова про те, що фемінізм не сумісний із сучасною наукою.

Березов — відомий вчений, постійний автор таких видань як USA Today, The Wall Street Journal опублікував цей скандальний пост у своєму блозі на сайті Американської Ради з науки та охорони здоров'я.

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Фемінізм безпосередньо конфліктує із сучасною біологією і в цілому побудований на ідеях, які неможливо довести, стверджує Березов.

Феміністам не потрібні докази своєї правоти, що по суті являє собою зразок антинаучного мислення, запевняє науковець.

«Феміністи заперечують найважливішу роль, яку біологія грає в нашому житті, натомість пропонуючи прийняти нічим не обґрунтовану теорію про «рівність», яка є небезпечною нісенітницею», - пише Березов.

На його думку, ця ідеологія вже давно проникла у кампуси університетів і коледжів, які начебто повинні бути непохитними джерелами правди, і підірвала академічну свободу мислення.

Прихильники еко-фемінізму вважають, що жінки ближче до природи, ніж чоловіки, тому можуть ефективніше боротися зі змінами клімату

Вчений наводить як аргумент наступну логіку. Біологічні відмінності між чоловіками і жінками добре задокументовані. Але багато вчених просто бояться відкрито говорити про них, оскільки побоюються, що їх затаврують як «сексистів».

Якщо послухати феміністів, то виходить, що різниця між статями існує швидше в свідомості, ніж на рівні біології, констатує Березов, але заперечувати роль біології у цьому нерозумно.

«Ігнорувати ці відмінності — зовсім не означає визнати рівність жінок, - підсумовує вчений. - Це навпаки означає піддати їх більшому ризику».

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Синдром хронічної втоми, множинний склероз, мігрені, депресії, вовчак, синдром роздратованого кишечника — всі ці захворювання частіше зустрічаються у жінок, ніж у чоловіків. Чи варто також приписувати це патріархальній спільноті, запитує Березов.

І біда тут не тільки в тому, що все це просто абсурдно, продовжує Березов, а в тому, що фемінізм в науковому світі веде до «серйозних проблем» і витрати коштів на дослідження.

В якості прикладу, Березов наводить знаменитий випадок з грантом Федерального уряду групі дослідників з університету штату Орегон на вивчення питання про... сексизм льодовиків.

Дослідники в результаті опублікували роботу, в якій стверджується, що все, що в науковому світі пов'язано з дослідження льодовиків, є «чоловічим». Їх досліджували тільки чоловіки. Взаємини людини з льодами досі виключали жінок, а отже тут є всі ознаки сексизму, підсумовували автори роботи.

Багато авторитетних вчених навіть попервах відмовлялися вірити в те, що ця робота була серйозним дослідженням, а не сатиричною публікацією. Але пізніше з'ясувалося, що уряд виділив на цей грант $700 тис.

«Над цією роботою навіть не треба сміятися, - іронізує американський біолог Роберт Брайс. - Автори роботи роблять це у своєму тексті».

Американський хімік Філ Мейсон заявив, що публікація цієї роботи для нього як вченого є німим шоком.

На думку Березова, це лише один приклад того, в який бік тягне сучасну науку засилля нічим не виправданих ідей фемінізму.

Прихильники фемінізму впевнені, що гендерні відмінності не пов'язані з генетикою, а із соціальними нормами. Наприклад, дівчатка починають краще справлятися з математикою, якщо їм не говорити, що зазвичай це краще вдається хлопчикам

Навіть глобальне потепління оголосили «жіночим питанням», констатує Березов. І говорять про те, що світові потрібен «еко-фемінізм» - рух, який заснований на ідеї про те, що жінки пов'язані з природою традиційними жіночими цінностями, а також історією гноблення з боку традиційно патріархального Західного суспільства.

Рух еко-фемінізму, про який пише Березов, дійсно поступово набирає обертів. Його прихильники вважають, що жінки тісніше пов'язані з природою, ніж чоловіки з цілої низки причин.

Наприклад, завдяки менструальному циклу, який пов'язаний з фазами Місяця, а також завдяки фізичному та емоційному зв'язку з дитиною.

У Західній культурі жінки протиставляються чоловікам так само, як природа протиставляється культурі і цивілізації, стверджують прихильники еко-фемінізму. По суті, заявляють вони, західна цивілізація, суто чоловіча по своїй суті, протиставляє людину природі. Звідси — знищення природи і кліматичні зміни. Боротися з ними можна лише прийнявши ідею про гармонію з природою, яку набагато краще за чоловіків розуміють саме жінки.

Еко-феміністи вже намагаються оголосити глобальне потепління «жіночим питанням», укладає Березов.

Рівні можливості

Між тим, фемінізм не збирається легко здавати так важко десятиліттями відвойовані позиції.

Ідеї фемінізму поділяє безліч відомих вчених. Багато хто з них, на відміну від того ж Стівена Хокінга, не тільки виступає з гучними заявами про необхідність визнання гендерної рівності. Вони проводять дослідження і пишуть роботи, які намагаються підвести під фемінізм ту саму наукову базу, про брак якої так часто говорять противники фемінізму.

Так, у відомій роботі під назвою П'ять статей професор Університету Брауна (штат Род-Айленд) Анна Фаусто-Стерлінг доводить, що ділити людство всього на дві статі — нерозумно.

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Існує, як мінімум, п'ять, а то і більше статей, а сама по собі статева приналежність значно більшою мірою визначається свідомістю, ніж набором хромосом, пише автор дослідження.

Інше дослідження показало, що класичний стереотип про те, що хлопчики більше схильні до фізичної активності, ніж дівчатка, пов'язаний з тим, що батьки просто більше з ними грають. Тому, що існує стереотип про те, що хлопчики більш активні.

Ще одне недавнє дослідження було присвячено класичному стереотипу про те, що хлопчикам краще дається математика, а дівчаткам — мови та гуманітарні предмети. Воно показало, що розрив скорочується, як тільки дівчаткам перестають нагадувати, що вони дівчатка, а отже, математика — не їхній коник.

Наступного разу, коли вам зустрінеться дослідження про різницю в роботі чоловічого і жіночого мозку, подумайте не про генетику, а про соціальні налаштування, які призводять до появи таких розбіжностей, укладає американська письменниця-феміністка Сюзанна Вайс.

На її думку, це повністю спростовує твердження про те, що фемінізм не сумісний із сучасною наукою.

HB