Как я полюбил Коломойского

17 марта 2017 | 14:42 , Артем Шаронов, для ТЕМЫ

Одним приятным осенним утром мне предложили деньги. Точнее - взять кредит в банке. Не стану детализировать, назовем его "А-банком". Мои контактные данные ушлые банкиры выведали в "Приватбанке", где у меня открыта карта, на которую начисляют пенсию по инвалидности.

Банк очень сильно хотел дать мне денег: клерки взялись бомбить меня звонками, мол, придите к нам - и да прибудет с вами финансовое изобилие! Я вначале как приличный отнекивался. Но инстинкт победил: когда тебе настойчиво предлагают деньги, устоять очень сложно. Решил: чем черт не шутит, пойду да и возьму!

Начали играть по-мелкому. В первый раз дали 5000 грн. Я, положа руку на сердце, признаюсь: собирался их погасить в срок. Но, как это часто бывает с чужими деньгами, отдать оказалось намного сложнее, чем брать. Прошел месяц, а кредит не был закрыт. И тут - о чудо - вновь звонок из "А-банка". Теперь мне предложили кредит в 18 000 грн. Наверное, с кем-то спутали. Я честно признался, что еще за то дело не отсидел. В смысле, не вернул предыдущий кредит. Но менеджер банка успокоил, вкрадчивым голосом сообщив, что я на хорошем счету. Я - твердый как кремень и мне доверяют...

Что оставалось делать: я взял ноги в руки и побежал в отделение "А-банка", что возле метро «Черниговская» в Киеве. Возле входа сидела симпатичная молодая брюнетка в зеленом галстуке, похожая на бой-скаута. Я с порога насыпал ей комплиментов и попутно сообщил, что пришел оформлять кредит на 18 000 грн.

Менеджер Юля думала минут 10. А после этого помогла составить заявку, и с божьей помощью банковский комитет принял решение о выделении кредита под 34 процента годовых. Прямо на месте открыли карточку. А на ней лежали денежки! Это было похоже на чудо.

Я проверил пин-код и сразу снял пару тысяч на пиво и сигареты. Надо было с кем-то поделиться радостью, и я побежал к друзьям хвастаться деталями своей аферы. Ведь даже мне в тот момент было понятно, что такую сумму я уже никогда не отдам – просто не смогу этого сделать физически.

Никто из друзей не мог поверить, что у меня в кармане может просто так лежать астрономическая сумма. Ведь в этих карманах, как пел Высоцкий, и рубль не ночевал.

Вот таким нехитрым способом мне удалось получить деньги на продукты, мелкие расходы и просто на жизнь. Поскольку банк аффилировался с "Приватбанком " Коломойского, я подумал, что у олигарха еще водятся денежки, если он так легко раздает их таким безнадежным клиентам, как я. С этой уверенностью я отправился к одной старой знакомой – осчастливить ее финансово. Но это уже совсем другая история…

Через месяц-другой до работников банка дошло наконец, что со мной они допустили непростительную ошибку. После этого они взялись тарабанить мне в телефон каждое утро с одного и того же номера. Любопытно, что код был днепропетровский. Что еще больше укрепило меня в подозрении, что я задолжал ни кому иному, как великому и ужасному Коломойскому.

С представителями такого большого человека следует вести себя обходительно. Я честно пару отвечал на звонки и вежливо объяснял, что пока финансово несостоятелен. Мне в ответ рассказывали о том, какие ужасные санкции ждут меня в случае неуплаты долга. Самым угрожающим аргументом в их перечне была перспектива того, что меня не выпустят за границу. Я ответил им честно, что каждый раз удивляюсь, когда меня в соседний гастроном выпускают. А если и выпускают, то мне нечего там делать: не каждый день даже на пляшку дешевенького пойла хватает.

… А потом мне этот цирк надоел. Я поменял сим-крату. И звонки как рукой сняло. Даже как-то грустно стало. Я очень благодарен нашим добрым и нанавязчивым банкирам. Какая прелесть, эта наша банковская система! Правда, меня немножко волновала перспектива лишиться своей пенсии в пользу нукеров Коломойского. Больше забирать у меня нечего: квартира. в которой живу, записана на маму. В самой квартире – шаром покати: все давно вынесено. Ну не станут же нукеры Коломойского срывать в счет долга сантехнику! К тому же знакомый юрист растолковал, что государственную пенсию забрать никто не может. После этого ко мне вернулся крепкий здоровый сон.

Единственное, о чем сожалею по сей день: надо было взять тысяч сто. Теперь всю жизнь буду себя корить за то, что продешевил. Но с другой стороны, за такую сумму могут грохнуть. А за жалкие 18000 – вряд ли: киллеры нынче дороги. По крайней мере, пока моя жизнь складывается удачно, чего и вам желаю.