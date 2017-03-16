Бодяга вместо бензина

Основное внимание эксперты уделили центру и восточным областям нашей страны. Проверке подверглись как большие сети Параллель, БРСМ-нафта, Shell, Amic, КЛО, SunOil, так и относительно небольшие Надежда, Marshall, Татнефть, Luxwen, Route 20 и дебютант исследования Укргазвидобування. О харьковской сети стоит сказать отдельно. Это фирменная сеть, принадлежащая крупнейшей добывающей компании страны, в собственности которой находится Шебелинский НПЗ, некогда славившийся «вечным» производством топлива Евро 2. Но произошло натуральное чудо – и всего за год завод умудрились модернизировать до такой глубины переработки, что произведенное в Украине топливо впервые начало отвечать стандартам Евро 5! Массовый выпуск современного топлива начался не так давно, но судя по росту объёмов продаж, интерес к нему среди оптовых покупателей очень высокий. Тем интереснее было протестировать новый бензин «шебелинки», от которого шарахались владельцы иномарок ещё пару лет назад.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Напомним, что в стандартах Евро зафиксированы требования, как к работе двигателя, так и качеству бензина, которые учитываются в новых европейских марках автомобилей. То есть, чтобы получить заявленные характеристики работы автомобиля нужно заправлять его соответствующим топливом.

Образцы были проверены по наиболее «говорящим» параметрам – октановое число, содержание серы, объемные части бензола и ароматических углеводородов, химический состав бензина, и содержание ароматических аминов. Результат оказался потрясающим – практически все образцы оказались соответствующими Евро 5! При этом только один образец оказался некондиционным по содержанию спирта, а бензин украинского производства в сети Укргазвидобування показал уровень качества идентичный белорусским и европейским производителям!

Но обо всём по порядку. Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации — преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания. Детонация вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и преждевременным износом двигателя из-за лишних нагрузок. Октановое число измеряли по моторному методу. Согласно ему норматив установлен на уровне не ниже 85,0 единиц. Все образцы не просто уложились в норматив, но и продемонстрировали изрядный «запас прочности». Наибольшим он оказался у сетей Укргазвидобування и Параллель (87, 4 единицы). Плюс 2,4 единицы октана помогут водителю экономить, ничего не теряя в мощности.



Далее эксперты проверили ещё один важнейший показатель – содержание серы. Извлечение её из нефти процесс дорогостоящий и требующий современного оборудования. Если серы в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и «убивает» катализаторы. К тому же становится «грязнее» выхлоп и в воздух, которым мы дышим, попадают очень опасные окислы. ДСТУ для А-95-Евро5 требует не более 10 мг/кг. Практически не было серы в пробе Укргазвидобування, Параллель и Amic (4 мг/кг), образцы КЛО, LUXWEN, SunOil, Route 20 во второй группе лидеров (5 мг\кг). У остальных участников тоже нарушений по сере обнаружено не было. И это стандартные бензины, которые продаются на АЗС по минимальной цене!



Ещё один немаловажный параметр – содержание бензола. Это вещество способно смывать масляную пленку, что приводит к повышенному износу цилиндров двигателя. ДСТУ нормирует объемную часть содержания бензола на уровне не более 1%. Уложились все, меньше всего вредного вещества оказалось в «девяносто пятом» от Укргазвидобування (0,38 %), что опять же говорит о серьёзной технологичной культуре производства.



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При проверке объемной части ароматических углеводородов превышений обнаружено не было. Для справки – при увеличении содержания «ароматики» растет токсичность выхлопа, а в камере сгорания образуется больше нагара. У всех участников этот показатель в границах допуска, причём опять же со значительным запасом.



Изучение химического состава бензинов подбросило ложку дёгтя в бочку мёда –бензин, приобретенный на заправке Татнефть на четверть состоял из изобутилового спирта, при том что у остальных участников было зарегистрировано полное отсутствие этого вещества. Этот же образец «отличился» и в части присутствия ароматических аминов. Согласно стандарту, их в топливе быть не должно, но у А-95 Татнефти их оказалось целых 2.8 процента.



В итоге оказалось, что качество самого популярного топлива в стране незаметно стало почти европейским. Тенденция такова, что теперь без опаски можно заправиться даже на небольших АЗС, сэкономив при этом гривну-полторы на литре по сравнению с ценами больших игроков. Отдельно нужно сказать о самых «восточных» сетях, Параллель и совсем маленькой Route 20, которые работают в сложных условиях близости к зоне АТО, но при этом качество у них на уровне. И, конечно, не могут не радовать результаты Шебелинского НПЗ, продукция которого совершила просто гигантский скачек, посрамив скептиков. Как оказалось, в Украине умеют производить качественное, европейское топливо, которое составит грозную конкуренцию практическим монополистам нашего рынка – беларусам.





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Материал предоставлен Институтом потребительских экспертиз.