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Художник
13 апреля 2017 | 10:25 , Евгений Шестаков
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— Никас, в чём секрет вашего успеха? То, что у других художников зовётся «мазнёй», вы называете «живописью» и получаете за неё неплохие деньги. Как так?
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