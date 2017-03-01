Это должно быть остановлено

01 марта 2017 | 08:27 , Константин Кукушкин

Интернет со стороны провайдеров фильтруется в Турции, ОАЭ, России, Китае и еще много в каких странах, которые решают за гражданина, что ему читать, куда смотреть и чем заниматься в свободное время. Но. Получение любой информации - базовый принцип свободы гражданина западной цивилизации. Как и куда он потом применяет полученные знания и материалы - его личная ответственность и компетенция соответствующих органов. Блокировок же информации в Интернете "во благо" не существует.

Я напомню, как развивался закон о блокировке запрещенных сайтов в России - сначала блокировали сайты наркоторговцев, экстремистов и педофилов. В результате закон конечно же был принят на ура большинством обывателей, которые дальше своего носа не видят. А потом - понеслось. Обывателю стали запрещать смотреть порно, играть в казино, просто читать о наркотиках, суицидах и прочем - вроде бы еще не так плохо, но уже пахнет махровым тоталитаризмом.

Вскоре удобный инструмент в руках чиновников стал применяться с огромным размахом - начались блокировки сайтов оппозиции, липовые судебные дела по блокировке конкурентов, наезды на бизнес, требования хранить персональные данные таким образом, чтобы спецслужбы могли клепать досье на каждого гражданина и прочее-прочее-прочее.

Предлагаю вашему вниманию для ознакомления карту Freedom House о свободе Интернета, как видите ни в одной цивилизованной свободной стране интернет со стороны провайдеров не блокируется - граждане стран, отмеченных зеленым цветом, имеют право получать любую информацию, законна она в данный момент или нет.

https://freedomhouse.org/…/files/FOTN_2016_BOOKLET_FINAL.pdf

С распространением незаконной информации борятся путем уничтожения веб-сайтов, ее распространяющих. С бизнесом, нарушающим законы конкретной страны - путем судов. Но пока информация есть в Интернете - она доступна всем, ибо именно на этом принципе свободы и был построен этот самый Интернет, как отражение свободы слова и свободы получения любой информации.

Это - базовый принцип западной цивилизации, однако Президент Порошенко видимо об этом принципе не в курсе, поэтому и был издан указ №32/2017, подразумевающий кроме всего прочего "запровадження блокування (обмеження) за рішенням суду операторами та провайдерами телекомунікацій визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу);"

И если Украина допустит принятие этого закона - от России она будет отличаться только флагом и языком. Какими бы благими намерениями не объясняла власть фильтрацию Интернета, какие бы обещания не давала - помните, у вас, найдя хороший повод, забирают очередную базовую свободу. А в наш цифровой век - основную свободу гражданина. Не допустите этого.

Немного истории. Во второй половине ХХ века шла Холодная война. Не смотря на то что она конечно принесла куда меньше жертв, чем Вторая мировая, эта война на десятилетия задала мировой тренд, когда один мировой полюс - полюс Свободы, победил полюс Тоталитаризма. И это была настоящая война, пусть и не очень горячая, мы это помним.

У обоих полюсов была своя идеология, которая насаждалась противнику. В обоих полюсах ловили экстремистов, террористов, шпионов и законодательно запрещали политическую и гражданскую активность сторонников противоположного лагеря.

Но есть очень важный нюанс. Если вы бывали в Восточной Европе, или хотя бы на западе Украины, вы могли наблюдать старые огромные радиовышки, стоящие по периметру границы. Это были так называемые "глушилки". Во времена Холодной войны СССР и КНР глушили всю западную теле- и радио- пропаганду, запрещая своим гражданам даже через замочную скважину смотреть на жизнь противника. Поездки в т.н. "капстраны" разрешались только самым благонадежным, в сопровождении кураторов КГБ, в свою очередь туристов в СССР из капстран так же вели кураторы из "Интуриста".

Но на Западе ничего этого не было. Не было глушилок, не было кураторов из ЦРУ, не было и "Интуристов". Советское теле-радиовещание конечно транслировалось очень избранно, но никто не заглушал сигналы, никто не мешал гражданам приграничных районов слушать "голоса СССР", никто не мешал отдельным психам и романтикам ездить туристами за Железный занавес. Потому что если бы полюс Свободы поставил глушилки - он бы стал таким же полюсом Тоталитаризма, только со столицей в Вашингтоне.

Сейчас идёт продолжение мини-холодной войны на просторах бывшего СССР, хотя местами она к сожалению очень горячая, но тем не менее, Киев и Тбилиси уже претендуют на те самые полюса Свободы. Да, заблокировать одной кнопкой сайты экстремистов, сепаров и Russia Today - заманчиво. Но кто заблокирует сепарам их мозги? И главное - ограничивая свободу информации, вы становитесь таким же самым полюсом Тоталитаризма. А то что он с со своей мовой и тризубом - это уже сугубо внешние детали. Как результат - вместо реформ и роста экономики будут красивые картинки и рассказы о том, как у соседей всё плохо. Реальность же вам просто заглушат.

С чего начался конфликт с Москвой? Москва - вековой оплот тоталитаризма и вертикали царя, украинцы же желают свободы и демократии. Именно поэтому всё и началось. Не за мову - не нужно Харькову и Днепропетровску мову, они там по-русски говорят прекрасно. Но они согласны русским не пользоваться, ради того чтобы уехать на "поезде свободы" вместе с остальными. И поверьте это не такое простое решение, как кажется из Львова.

Украинцы выбирают свободу и демократию. И они отстаивают эту самую свободу и демократию. А то что для этого нужна отдельная страна - Украина, украинский язык, АТО, блокада ОРДИЛО, конфликт с Москвой, война, победа в этой войне - это не цель, поймите! Это - инструменты для удержания той самой свободы и демократии. Чтобы отдельный "пересічний" украинец мог ей пользоваться. Именно поэтому он голосует за Украину и говорит что "всьо буде Україна". А всё остальное - уже следствие.

А если для того чтобы выиграть войну нужно фильтровать интернет, отменять выборы, за что вы воюете? Украинцы, берегите свои принципы. Нельзя зло победить другим злом. Точнее, конечно можно. Но смысл?

Отсюда