Подвиг шоколадного зайца

18 февраля 2017 | 09:00

нужно постепенно менять правила существования государства, принимать новые законы, договариваясь с олигархами о принятии убивающих их законов. Играя на разных интересах, играя на конкуренции олигархов, играя подкупом и шантажом… Сложнее этой игры ничего нет. Эту игру ведёт Порох. Если он арестует всех олигархов под крики «Браво!» шариковых, то на следующий день он останется только с эхом этих криков… опереться на шариковых он не сможет и страна погибнет, когда эхо растает.

ВЫ ВСЕ УЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ буду я… кто этого, по какой-то нелепой случайности, ещё не знает — прочтите мою программу и тоже будете твёрдо это знать.))Но поскольку я не спешу и досрочных выборов мне не надо, то порассуждаю о нынешнем президенте и о состоянии нынешней Украины, пока она не попала в мои руки и не стала раем на Земле.))

Чтобы чем-то управлять, надо знать — чем и кем управляешь, тогда не будешь грезить, а будешь реалистом.

Вначале прикинем, чем приходится управлять Пороху.

Украина в состоянии гибридной войны с россией. Что означает сия гибридность? Главный элемент войны — информационный, в основе которой лежит пропаганда. Есть экономические и политические факторы. Есть военный фактор — собственно солдаты/офицеры и танки/пушки.

Кроме гибридной войны в шоколадные руки Пороха досталась разваленная финансовая система, которую добивала рушащаяся финансовая опора на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, когда тысячи клиентов банков — прекратили живить банковскую систему взятием кредитов, и выпали из финансовой пирамиды вместе с не выплаченными долгами перед ней. Это был не смертельный удар, но удар по банковским финансовым яйцам. В целом система устояла, но от боли скрючилась. И иначе быть не могло.

Что досталось барыге в экономике ?

Ну помимо его хвабрики в россии… всё забываю, где она располагалась? С первого раза никада не могу вспомнить… ага… в Липецке. Это неизбывное горе части украинцев — эта хвабрика,.. буравчик в жопе… или даже цельный бур, который борцы с липецкой хвабрикой постоянно прокручивают и вопят.)) Не крути придурок, будет же легче)))

Так вот, помимо бура в жопе… есть у Украины слабая экономика, которую дополнительно ослабили такие факторы. Полуразрушена экономика донецкой и луганской областей… причём некоторая часть разрушена полностью — шахты затоплены, некоторые заводы вывезены в россию и все предприятия работают в гораздо более слабом ритме, чем до войны, значит и отдача их слабее… взять хотя бы самый большой в Европе авдеевский коксохим, который то работает, то дыры от снарядов латает. А от него металлургия Украины зависит, валютные поступления, которые стали, как у страдающего простатитом — по капле.





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Кроме этого прямого удара по яйцам экономики, Украина вынуждена была сама себе нанести чудовищный по силе экономический удар — отказ от кооперации с предприятиями россии и уход с рынка россии.

В результате, самая большая часть украинского рынка была потеряна. А помните что такое потеря рынка? Например, потеря рынка Украиной из-за смерти соц лагеря и распада ссср в 1991 привела к охуенной и продолжительной нищете… на долгие-долгие годы… собственно последствия того удара до сих пор не компенсированы, и тут снова удар под дых из-за потери самого большого украинского рынка в рашке.

А мы удивляемся — «Как жеж так?! Почему хуёвее жить стали? Наверное, шоколадный всё себе забирает!»

На самом деле, Порох и правительство Яценюка совершили подвиг, который оценят в будущем — они вытащили страну при не выживаемых условиях потери рынка, корчащейся от боли финансовой системы, при истеричном, легко паникующем населении, при многочисленных сепарах и агентах кремля, при очень тяжко работающем парламенте, при потере части территории и ведении войны при отсутствующей армии.

Этот шоколадный барыга вместе с зайцем спасли страну.

Не позволили ей пойти в разнос — наладили взаимоотношения (политические и экономические) с Западом, заручились их поддержкой и только это не позволило россии ЛЕГКО захватить всю Украину.

Скажете — народ спас страну, добровольцы, а не шоколадный барыга?

Отвечу, что помощь от народа была, но будьте честными — она не главная. Всегда всё зависит от власти в стране, от управляемости страной.

Государство — это сложнейший организм, в котором нужно каждое утро подвозить хлеб в магазины, обеспечивать работу транспорта и свечение лампочек в квартирах, обеспечивать пенсионеров и делать иные тысячи не замечаемых дел.

Добровольцы молодцы — герои, но все усилия добровольцев были бы сметены за пару дней, если бы россия всерьёз шевельнула рукой… ей не дали серьёзно шевелиться налаженные барыгой международные отношения… россия вынуждена была ихтамнетить, а этому смогли кое-как сопротивляться армия и добровольцы.

Управляемость страной не была потеряна в невероятно сложных условиях. За управляемость отвечает власть. Она сработала отлично. Не просто удовлетворительно, а ОТЛИЧНО, она чудо сотворила. Мы удержались против монстра в десятки раз более сильного. Благодаря власти, в первую очередь — благодаря Пороху.

С «ЧЕМ» разобрались, теперь глянем КЕМ приходится управлять Пороху.

Украина — это шариковский народ… примерно на 86% (подозреваю, что такова мировая статистика), активных в ней совсем немного, понимающих, что в мире происходит совсем мало… кроме шариковского народа в Украине есть кланы олигархов и их команды, в виде купленно-созданных партий, в виде купленно-созданных сми.

Чего-то независимого, идеологического в Украине нет. Всё переплетено во взаимоотношениях олигархов и их партийно-пропагандиских команд с сотнями тысяч приверженцев низшего звена в виде работников, в виде их избирателей. И экономика существует в переплетении олигархических взаимоотношений, связей, конкуренции. Нет у нас НЕЗАВИСИМОЙ от олигархов экономики. Разорви или разруби этот олигархический клубок, или бездумно порви некоторые связи — УМРЁТ экономика Украины. Потому что иных связей, кроме наработанных за четверть века нет.

Поэтому чтобы выживать Украине, Порох-Пётр вынужден не в белые одежды обряжаться и со святым крестом благостно и свято править, а вынужден шушукаться за углами с олигархами, с их партиями, с их сми и договариваться, тяжело продавливая, подкупая, обещая не трогать, шантажируя, чтобы что-то в стране постепенно менялось, чтобы выполнять то, что требует Запад… а без Запада пиздец наступит мгновенный.

Сложнее такой работы нет.

Грязнее такой работы нет.

И эта работа неизбежна. Потому что чисто поступить, означает — погубить страну.

Запоминаем: Украина — это сросшийся олигархический клубок и на данном этапе она жива пока есть этот гнилой клубок. Мы вынуждены питаться гнилью и без гнили умрём.

Чтобы распутать этот клубок, нужно постепенно менять правила существования государства, принимать новые законы, договариваясь с олигархами о принятии убивающих их законов. Играя на разных интересах, играя на конкуренции олигархов, играя подкупом и шантажом… Сложнее этой игры ничего нет.

Эту игру ведёт Порох.

Если он арестует всех олигархов под крики «Браво!» шариковых, то на следующий день он останется только с эхом этих криков… опереться на шариковых он не сможет и страна погибнет, когда эхо растает.

Вот тихонько посидев с часок и осознав ЧЕМ и КЕМ приходится управлять Пороху, подумайте о своём отношении к нему. Подумайте — многое бы он мог делать иначе или руки у него связаны настолько, что может только пальцами шевелить?

Лично у меня есть одна большая претензия к Пороху — слабое ведение контрпропагандистской и пропагандисткой работы.

Ну а я, как будущий президент, обещаю в первый день посадить и расстрелять всех олигархов, судей, прокуроров, во второй день победить коррупцию, в третий день сделать гривну равную доллару, остальные мои шаги описаны в моей программе президента — читайте на моей странице.)))

Андрей Андреев