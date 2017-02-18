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Подвиг шоколадного зайца
18 февраля 2017 | 09:00
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нужно постепенно менять правила существования государства, принимать новые законы, договариваясь с олигархами о принятии убивающих их законов. Играя на разных интересах, играя на конкуренции олигархов, играя подкупом и шантажом… Сложнее этой игры ничего нет. Эту игру ведёт Порох. Если он арестует всех олигархов под крики «Браво!» шариковых, то на следующий день он останется только с эхом этих криков… опереться на шариковых он не сможет и страна погибнет, когда эхо растает.
ВЫ ВСЕ УЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ буду я… кто этого, по какой-то нелепой случайности, ещё не знает — прочтите мою программу и тоже будете твёрдо это знать.))Но поскольку я не спешу и досрочных выборов мне не надо, то порассуждаю о нынешнем президенте и о состоянии нынешней Украины, пока она не попала в мои руки и не стала раем на Земле.))
Чтобы чем-то управлять, надо знать — чем и кем управляешь, тогда не будешь грезить, а будешь реалистом.
Украина в состоянии гибридной войны с россией. Что означает сия гибридность? Главный элемент войны — информационный, в основе которой лежит пропаганда. Есть экономические и политические факторы. Есть военный фактор — собственно солдаты/офицеры и танки/пушки.
Кроме гибридной войны в шоколадные руки Пороха досталась разваленная финансовая система, которую добивала рушащаяся финансовая опора на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, когда тысячи клиентов банков — прекратили живить банковскую систему взятием кредитов, и выпали из финансовой пирамиды вместе с не выплаченными долгами перед ней. Это был не смертельный удар, но удар по банковским финансовым яйцам. В целом система устояла, но от боли скрючилась. И иначе быть не могло.
Что досталось барыге в экономике ?
Кроме этого прямого удара по яйцам экономики, Украина вынуждена была сама себе нанести чудовищный по силе экономический удар — отказ от кооперации с предприятиями россии и уход с рынка россии.
А мы удивляемся — «Как жеж так?! Почему хуёвее жить стали? Наверное, шоколадный всё себе забирает!»
Скажете — народ спас страну, добровольцы, а не шоколадный барыга?
Управляемость страной не была потеряна в невероятно сложных условиях. За управляемость отвечает власть. Она сработала отлично. Не просто удовлетворительно, а ОТЛИЧНО, она чудо сотворила. Мы удержались против монстра в десятки раз более сильного. Благодаря власти, в первую очередь — благодаря Пороху.
С «ЧЕМ» разобрались, теперь глянем КЕМ приходится управлять Пороху.
Запоминаем: Украина — это сросшийся олигархический клубок и на данном этапе она жива пока есть этот гнилой клубок. Мы вынуждены питаться гнилью и без гнили умрём.
Чтобы распутать этот клубок, нужно постепенно менять правила существования государства, принимать новые законы, договариваясь с олигархами о принятии убивающих их законов. Играя на разных интересах, играя на конкуренции олигархов, играя подкупом и шантажом… Сложнее этой игры ничего нет.
Если он арестует всех олигархов под крики «Браво!» шариковых, то на следующий день он останется только с эхом этих криков… опереться на шариковых он не сможет и страна погибнет, когда эхо растает.
Вот тихонько посидев с часок и осознав ЧЕМ и КЕМ приходится управлять Пороху, подумайте о своём отношении к нему. Подумайте — многое бы он мог делать иначе или руки у него связаны настолько, что может только пальцами шевелить?
Ну а я, как будущий президент, обещаю в первый день посадить и расстрелять всех олигархов, судей, прокуроров, во второй день победить коррупцию, в третий день сделать гривну равную доллару, остальные мои шаги описаны в моей программе президента — читайте на моей странице.)))
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