Ляшко-Артеменко-офшоры

20 февраля 2017 | 08:30 , Олег Ельцов, блог "Украинской правды"

Крутой кульбит Андрея Артеменко заставил заговорить о нем всю Украину. Лидер РПЛ брызжет праведным гневом: какую скотыняку на груди пригрел! Артеменко отныне уже не радикал. А ведь еще в мае прошлого года я рекомендовал Олегу Валерьевичу внимательнее присмотреться к Артеменко, по которому тюрьма плачет (по Ляшко она уже отплакала). Не внял Ляшко: деньги-то дороже. Впрочем, Артеменко до момента покупки места в списке Ляшко успел много где засветиться: и в СИЗО отсидел, и смертельно больным оказался, и в "Правом секторе" финансами позаведовал. Очень перспективный политик! Перечитываем написанное здесь ранее.

Самый радикальный Олег Ляшко по бабьи истерит: его однопартийца Андрея Артеменко (а за кампанию – еще одного пламенного радикала Сергея Рыбалко) вызвали в полицию на допрос. Караул, это политическое преследование! А ведь еще в октябре 2014 года я рекомендовал Ляшко повнимательнее присмотреться к своим кандидатам в парламент, указывая прежде всего на Артеменко. два года отсидевшего в СИЗО. Но, видимо прав был Тарас Черновол, утверждавший, что список "радикалов" в парламенте – на сто процентов продажный (за исключением певицы Огневич и прочих "рабочих и колхозников").



Артеменко – яркий персонаж украинского политикума. Птенец гнезда Игоря Бакая, в 1999 году по его протекции возглавил ФК "ЦСКА-Киев" Минобороны и одновременно стал советником тогдашнего мэра Александра Омельченко. А в 2002-м его арестовали, обвинив в нарушении четырех статей УК и хищении без малого четырех миллионов долларов.



Артеменко продавал футболистов за рубеж через оффшорку "Denvell trading LLC", с которой крал выручку в собственный карман и карман своей супруги.



До этого тем же занимался его предшественник Тополов (будущий министр угольной промышленности). Но если Тополов крал умело и осторожно, то Артеменко непростительно тупо. И если бы в Украине судьям вдруг не позволили закрывать уголовные дела, то сидел бы нынче Артеменко не в парламенте, а доматывал срок на зоне.



Отсидев два года под следствием, Артеменко вдруг стал раковым больным и вышел под поручительство четырех депутатов-регионалов. Вскоре стремительно выздоровел, а потом 2007-м закрыл дело через суд. Он успел поруководитель фракцией БЮТ в Киевсовете, затем перебежал к регионалам... После чего его следы затерялись.



Но уже в 2014-м Артеменко восседал в президиуме на съезде "Правого сектора", в котором он заведовал финансами! А буквально через несколько месяцев вдруг всплыл в проходной части списка радикалов Ляшко. Причем, до этого он в порочащих связях с РПЛ не был замечен.



Андрей Артеменко - третий справа от Дмитрия Яроша. С виду не похож на ракового больного...

И ведь если бы тогда Ляшко вовремя отреагировал на призыв "ТЕМЫ" повнимательнее присмотреться к персоне Артеменко, сегодня не было бы поводов для истерик...



Казалось бы: какие могут быть претензии: не пойман – не вор, все дела Артеменко позакрывал в далеком 2007 году через суд. Но дело в том, что еще два года назад я писал о некоторых дополнительных эпизодах его бурной деятельности, которые не получили должного следственного развития. Быть может, именно они стали поводом для нынешнего мужского разговора со следователем?



Напомним: должность президента футбольного клуба МО г-н Артеменко получил по протекции Игоря Бакая, во времена Кучмы – главы Госуправделами, руководителя "Нефтегаза" и пр. Кроме того Бакай известен по одному весьма успешному бизнес-проекту: он вместе с ныне покойным столичным мафиозо "Рыбкой" вывел в свет братьев Кличко. В то время они являлись лишь охранниками "Рыбки". Мафиозо вывез братьев в Нью-Йорк, свел с Доном Кингом, который заинтересовался молодыми перспективными спортсменами. Бакай и "Рыба" были в долях боксерского бизнеса братьев. И когда этот проект начал приносить деньги, их стали обслуживать люди и компании, подконтрольные партнерам по бизнесу. Вполне вероятно, с использованием схем по "минимизации налогообложения". И тут вновь всплывает Андрей Артеменко.



В распоряжении автора совершенно случайно оказались материалы служебной переписки прокуратуры Киева, которая в начале 2000-х расследовала финансовые выкрутасы Артеменко.







РАПОРТ



Доповідаю, що в моєму провадженні знаходиться кримінальна справа N50-2750 за обвинуваченням колишнього керівника державного підприємства Міністерства оборони України "Футбольний клуб ЦСКА-Київ" Артеменка А.В. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 208; ч. 2 ст. 366 КК України.



В ході слідства у справі, 10 квітня 2002 року, було проведено обшук у службовому кабінеті Артеменка А.В. в приміщенні Київської міської державної адміністрації, під час якого вилучено комп'ютерний системний блок "Версія" серійний N5497 (S/NO: 001371300).



Згідно висновку експертизи комп'ютерного обладнання N1781 від 13.05.2002, на накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД) з системного блоку комп'ютера Артеменка А.В., вилученого в ході обшуку, виявлено знищені документи (відновлені в ході експертного дослідження), які містять інформацію, що стосується функціонування компанії "Denvell TradingLLC".



Серед таких документів ліцензійні контракти між Клічко Віталієм, Клічко Володимиром та компанією "Denvell Trading LLC", датовані 05.03.2000 та 10.03.2000 відповідно. Згідно даних контрактів, компанія "Denvell Trading LLC" набувала прав на трансляції матчів за участю братів Клічко на території України протягом 2000 р. (тобто до 31.12.2000 р.). Також на НЖМД виявлено контракт аналогічного змісту між компанією Denvell Trading LLC" та компанією "TaurusFilm GMBX & Co" (Германія), датований лютим 2000 р.



Слідством отримано достатні докази того, що фактично компанія "Denvell Trading LLC" не є стороною відповідних договірних відносин, а всю діяльність, пов'язану з їх реалізацією здійснює особисто Артеменко А.В., використовуючи документи компанії "Denvell Trading LLC".



З урахуванням викладеного, зважаючи на те, що документи компанії "Denvell Trading LLC" були використані Артеменком А.В. в якості знаряддя розкрадання у інкримінованих йому епізодах злочинної діяльності, з метою забезпечення повноти слідства, зокрема додаткового доказового підтвердження зв'язку між Артеменком А.В. та нібито компанією "Denvell TradingLLC", виникла необхідність у допиті братів Кличко з наступних питань:



1. Чи укладались ними договори, знищені файли з текстом яких виявлені у комп'ютері Артеменка А.В.? Якщо укладались – за яких обставин, яка у цьому була участь Артеменка А.В., як, на їх думку, текст таких договорів опинився на НЖМД комп'ютера Артеменка А.В.?



2. Чи знають вони представників (власників, посадових осіб, керівників, засновників) компанії "Denvell Trading LLC"? Якщо так – кого саме, за яких обставин відбулось знайомство з ними, які стосунки з ними, протягом якого часу підтримували? Що їм відомо про відношення Артеменка А.В. до компанії "Denvell Trading LLC"?



3. Чи знайомі вони з Артеменком А.В.? Якщо так – за яких обставин відбулось знайомство, які стосунки з ним підтримували, протягом якого часу?



4. Чи мала права на трансляцію матчів за їх участю компанія "Taurus Film GMBX & Co" (Німеччина) у 2000 р.? Якщо так, що їм відомо про взаємовідносини з продажу цих прав, які існували між вказаною компанією та компанією "Denvell Trading LLC"? Яка була необхідність компанії "Denvell Trading LLC" укладати контракти з одного і того ж приводу одночасно з компанією Taurus Film GMBX & Co" (Німеччина) та з самими братами Клічко?



Прошу Вас надати сприяння у проведенні зазначених допитів, оскільки покази, які можуть бути отримані внаслідок їх проведення, матимуть важливе доказове значення для розслідування даної кримінальної справи, встановлення у ній об'єктивної істини."

17 мая 2016 года, "ТЕМА"