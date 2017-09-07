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Порошенко: ми вибралися з кризи

07 сентября 2017 | 10:55

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Президент України Петро Порошенко вважає, що Україна вибралася з кризи. Про це він заявив у посланні до парламенту, передає кореспондент УНН.


"Ми з вами вибралися з глибокої та смертельно небезпечної кризи. Бачимо поки далеко вершину, яку ще повинні підкорити", - зазначив П.Порошенко.

Він додав, що "країна за останні три роки не просто вистояла, а знайшла в собі сили рухатися вперед".



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