Порошенко: ми вибралися з кризи

07 сентября 2017 | 10:55

Президент України Петро Порошенко вважає, що Україна вибралася з кризи. Про це він заявив у посланні до парламенту, передає кореспондент УНН.

"Ми з вами вибралися з глибокої та смертельно небезпечної кризи. Бачимо поки далеко вершину, яку ще повинні підкорити", - зазначив П.Порошенко.

Він додав, що "країна за останні три роки не просто вистояла, а знайшла в собі сили рухатися вперед".