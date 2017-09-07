|
Порошенко: ми вибралися з кризи
07 сентября 2017 | 10:55
распечатать комментарии [0] добавить в
Президент України Петро Порошенко вважає, що Україна вибралася з кризи. Про це він заявив у посланні до парламенту, передає кореспондент УНН.
"Ми з вами вибралися з глибокої та смертельно небезпечної кризи. Бачимо поки далеко вершину, яку ще повинні підкорити", - зазначив П.Порошенко.
Він додав, що "країна за останні три роки не просто вистояла, а знайшла в собі сили рухатися вперед".
также читайте
[01.09.2017]
|
Загрузка...
по теме
Хмельницьких активістів взяли на хабарі
07. 09. 2017 | 10:54
На Хмельниччині правоохоронці затримали членів однієї із громадських організацій під час вимагання 10 тис доларів США за не створення перешкод у підприємницькій діяльності забудовників. Про це УННповідомили у прес-службі ГПУ.
ЮРИСТ, ВЫИГРАВШИЙ СУД ПО ТАРИФАМ У "КИЕВЭНЕРГО", НАЙДЕН МЕРТВЫМ В ИВАНО-ФРАНКОВСКЕ
07. 09. 2017 | 10:40
Юрист Александр Джус, который выиграл у "Киевэнерго" суд по тарифам, был найден мертвым в Ивано-Франковске.
На столичному вокзалі викрили п'ятьох перевертнів
05. 09. 2017 | 21:35
У Києві під час спільної спецоперації працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та столичної прокуратури, за сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції НПУ, затримано групу патрульних поліцейських. Вони били та грабували пасажирів Центрального залізничного вокзалу столиці. Затриманим оголошено підозру. Глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив на своїй категоричній позиції щодо порушень законодавства самими поліцейськими.
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
05. 09. 2017 | 20:16
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что в ближайшее время проект будет распространен среди членов СовбезаРоссия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
СБ ООН собирается на экстренное заседание по КНДР
04. 09. 2017 | 08:25
Совет Безопасности ООН проведет в понедельник, 4 сентября, заседание, посвященное успешному испытанию КНДР водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщается на сайте представительства США при ООН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»