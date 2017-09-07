Хмельницьких активістів взяли на хабарі

07 сентября 2017 | 10:54

На Хмельниччині правоохоронці затримали членів однієї із громадських організацій під час вимагання 10 тис доларів США за не створення перешкод у підприємницькій діяльності забудовників. Про це УННповідомили у прес-службі ГПУ.

Вчора, 6 вересня 2017 року, правоохоронці задокументували факт вимагання у посадовців двох будівельних підприємств міста грошових коштів в сумі 10 тис доларів США.

Кошти вимагались членами однієї з громадських організацій за не створення перешкод в господарській діяльності при здійсненні будівництва багатоквартирного будинку, шляхом проведення різноманітних протестних акцій та ініціювання письмових звернень до контролюючих та правоохоронних органів щодо можливих порушень законодавства.

Під час одержання обумовлених коштів осіб викрито та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжного заходу.