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ЮРИСТ, ВЫИГРАВШИЙ СУД ПО ТАРИФАМ У "КИЕВЭНЕРГО", НАЙДЕН МЕРТВЫМ В ИВАНО-ФРАНКОВСКЕ

07 сентября 2017 | 10:40

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Юрист Александр Джус, который выиграл у "Киевэнерго" суд по тарифам, был найден мертвым в Ивано-Франковске.


Как сообщает  Місто, 3 сентября вечером спасателям поступило сообщение от работников патрульной полиции об оказании помощи по открыванию входных дверей квартиры на третьем этаже 5-ти этажного жилого дома по улице Степана Бандеры, 12. Работники пожарно-спасательной службы по автолестнице проникли в квартиру через оконный проем балкона и обнаружили в комнате 28-летнего мужчины без признаков жизни. 
 
Причины смерти устанавливаются. По информации издания, у Джуса были проблемы со здоровьем. 
 
Александр Джус закончил Прикарпатский университет им. Василия Стефаника, работал юристом. Занимался «горячими» социальными делами. В частности, выиграл два суда (первой и второй инстации) против ПАО «Киевэнерго». Согласно решению судов, «Киевэнерго» должно компенсировать киевлянам по их требованию разницу между фактической стоимостью услуг и завышенной, которая ошибочно пришла к ним в платежках.



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