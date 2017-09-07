ЮРИСТ, ВЫИГРАВШИЙ СУД ПО ТАРИФАМ У "КИЕВЭНЕРГО", НАЙДЕН МЕРТВЫМ В ИВАНО-ФРАНКОВСКЕ

Как сообщает Місто, 3 сентября вечером спасателям поступило сообщение от работников патрульной полиции об оказании помощи по открыванию входных дверей квартиры на третьем этаже 5-ти этажного жилого дома по улице Степана Бандеры, 12. Работники пожарно-спасательной службы по автолестнице проникли в квартиру через оконный проем балкона и обнаружили в комнате 28-летнего мужчины без признаков жизни.



Причины смерти устанавливаются. По информации издания, у Джуса были проблемы со здоровьем.



Александр Джус закончил Прикарпатский университет им. Василия Стефаника, работал юристом. Занимался «горячими» социальными делами. В частности, выиграл два суда (первой и второй инстации) против ПАО «Киевэнерго». Согласно решению судов, «Киевэнерго» должно компенсировать киевлянам по их требованию разницу между фактической стоимостью услуг и завышенной, которая ошибочно пришла к ним в платежках.