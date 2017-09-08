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Усадебное
08 сентября 2017 | 10:24
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Перебирая старые бумаги, Лара нашла документы на баню. Оказалось, я женат на барыне-латифундистке. Но моюсь в треснутом китайском душе. А мог бы прыгать с шипением в пруд и удивлять коров своими плавными обводами. Лара говорит, там нет коров. И людей нет. До ближайшего трамвая семьдесят километров. Там банды диких зайцев. Но что для Лары тайга и север, для меня родовое гнездо и сердцу милый уголок.
В ближайшую же пятницу мы поехали наслаждаться дачей. Я всегда считал ̶ч̶т̶о̶ ̶л̶ю̶б̶о̶в̶ь̶ ̶и̶г̶р̶а̶, что дачи строят инопланетяне, не верящие в триединство дивана, телевизора и чипсов. Теперь же, стоя в одной пробке с другими помещиками, я жалел горожан, которым недоступны росы, соловьи и сметана жирностью 300 %. Им не дано шлёпать селянку Лену по тому, что она сама в себе считает спинкой. Им не гулять в трусах, не ведая стыда. И конечно, яблоки из магазина ничего не скажут о рае и пороке. Я спешил туда, где парниковый огурец наш компас земной и награда за смелость. Туда, где из событий только дождь или его отсутствие. Я ехал к крыжовнику, фехтованию на лозинах, к реке и девкам с коленками. На дачу моего детства ходил жёлтый автобус, весь в лунной пыли. Всю дорогу из-за малого роста я видел только чьи-то огромны сиськи. Теперь как царь, в собственном ситроене, на двоих четыре сиськи, еду.
Ещё на даче хорошо переживать катаклизм. Горожане жарят крыс и голубей, трубят в пустой водопровод. А у тебя колодец, куры, в погребе банки с маринованной лебедой.
Лара предупреждала, баня маленькая и заброшенная. Я думал она очерняет во спасение отпусков и выходных. Оказалось, даже приукрасила. Зайцы спёрли окна, двери, мебель, дрова и электрический кабель. Остался только свежий воздух, источник устрашающего аппетита. Вопреки всем этим нюансам, родовое имение мне очень понравилось.
Три дня я долбил бронированную латышскую целину. И в целом, дачу расхотел. Банная паранойя как молния - заземлилась. Я понял, человеку не пристало драться с улитками за три унылых огурца. И удалил ссылки на продавцов рассады. И отменил заказ на газонокосилку. И уничтожил расчёты насоса с гидрофором. Я вернулся к детям. (Младшая курит, старшая собирается за границу, где точно выйдет замуж и пришлёт однажды фото незнакомых детей). Снова заинтересовался работой, на которой меня ценят и доверяют нырять в самое неметафорическое говно.
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