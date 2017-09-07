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«Самый презираемый человек в Америке»
07 сентября 2017 | 09:54 , СЕРГЕЙ ЗУЕВ
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На днях присяжные нью-йоркского суда признали бизнесмена-фармацевта Мартина Шкрели виновным в обмане своих инвесторов и мошенничестве с ценными бумагами. Сейчас ему грозит 20 лет тюремного заключения. Вспоминаем, кто такой Мартин Шкрели и как ему удалось стать самым презираемым человеком в Америке.
КАК ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ
В феврале 2015 года компания Мартина Шкрели Turing Pharmaceuticals приобрела за $50 млн. права на препарат Daraprim, применяемый в терапии ВИЧ-инфекции, и повысила цену на него с $13,5 до $750. Шкрели моментально оказался в центре внимания мировых СМИ, а заодно стал объектом ненависти широкой общественности. «Злодей», «воплощение жадности», «враг народа №1», «самый презираемый человек в Америке» – лишь некоторые из прозвищ, которыми его наградили.
КТО ТАКОЙ МАРТИН ШКРЕЛИ?
Будущий бизнесмен родился в 1983 году в Бруклине, Нью-Йорк, в семье иммигрантов из Албании и Хорватии. Его родители перебивались временными заработками, подрабатывая то уборщиками, то садовниками, то рабочими. В возрасте 17 лет Шкрели устроился стажером в инвестиционный фонд Cramer Berkowitz & Co на Уолл-стрит, где быстро сделал себе имя смекалкой, используя пусть не слишком этичные, но, тем не менее, законные методы.
Так, в 2000 году он предложил руководителям фонда избавиться от акций нескольких фармацевтических компаний, чтобы спровоцировать падение их стоимости, а затем приобрести их снова через другой фонд. Фактически, метод Шкрели не нарушал закон – тем не менее, пять лет спустя в американское законодательство были внесены поправки, запрещающие подобные операции.
ЗА ЧТО ЕГО НЕНАВИДЯТ?
В сентябре 2014 года компания Шкрели Retrophin выкупила права на производство препарата Thiola, применяемого для лечения редкого наследственного заболевания цистинурия, следом повышая его стоимость на 2000%.
Через год Мартин Шкрели повторяет этот трюк с препаратом против ВИЧ и становится самым презираемым человеком в Америке.
На ненависть, выплескиваемую на него в интернете, Шкрели отвечал большим троллингом. Например, 24 ноября 2015 года он выкупил новый альбом нью-йоркской хип-хоп группы Wu-Tang Clan – Once upon a time in Shaolin – за cумму, превышающую $2 млн. Пластинку, естественно, не услышал ни один из фанатов.
КАК ЕГО АРЕСТОВАЛИ
17 декабря 2015 года Мартин Шкрели был арестован в своей квартире на Манхэттене по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2009-2014 годах он скрывал информацию от своих инвесторов, и использовал активы компаний для выплаты собственных долгов.
В 2015-м Шкрели снова появился в Forbes – как один из «самых худших СЕО» года.
ЧТО ЕМУ ГРОЗИТ?
На заседании в Нью-Йорке присяжные признали 34-летнего Шкрели виновным в мошенничестве с ценными бумагами и преступном сговоре. Сам подсудимый заявил журналистам, что «стал жертвой охоты на ведьм». Суд объявит наказание позже – максимальный срок, на который мошенник может угодить за решетку – 20 лет.
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