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Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе

05 сентября 2017 | 20:16

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что в ближайшее время проект будет распространен среди членов СовбезаРоссия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.


"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета", - сказал дипломат.

По его словам, в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран - членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.



 



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