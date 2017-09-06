Генпрокурор объявляет охоту на министров. Послевкусие от встречи с Юрием Луценко

... про политику

У матерого политика Луценко нет ощущения надвигающихся досрочных парламентских выборов. Досрочные президентские могут случиться, но это будет скорее технический сдвиг — на несколько месяцев, не более...

Примет ли Порошенко участие в следующей президентской гонке? Да, примет. Он делал об этом заявление еще в мае, хотя оно прошло почти незамеченным. Луценко не сомневается в решимости Порошенко.

Для досрочных выборов в парламент должна присутствовать критическая масса недовольства в обществе. Да, во времена реформ нигде народ не ликовал, и украинцы не являются исключением. Однако обыватель чувствует, что хуже не становится. Народ стонет, но терпит, работает и кует свое светлое будущее. Поднять народные массы на новый Майдан оппозиции не под силу. Все до единой антипрезидентские силы сегодня аморфные, у них нет сильной идеи, лозунгов, которые смогут сподвигнуть электорат на восстание. Луценко говорит об этом с уверенностью, имея немалый опыт революций.

Идея единой партии власти, авторство которой Юрий Луценко приписывает себе, по его мнению, не реализована на все сто. Внутри коалиции — война амбиций и слишком много гетьманов. Это не на пользу делу, но не критично. Народ по привычке возлагает всю ответственность за происходящее в стране на Президента, забывая про исполнительную ветвь власти. Вероятно, Порошенко воспримет такой вызов общества и, дабы продемонстрировать свою долю ответственности за происходящее в экономике, введет-таки систему префектов.

... про экономику

Скромный рост экономики на фоне немалых военных затрат и хаоса реформ — позитивный знак. В этом отношении Луценко оптимист. Он считает, что курс на системные изменения продолжится, а это будет означать смерть «схем», наносящих бюджету самые ощутимые удары. Всех посадить невозможно, да это и не даст должного эффекта. Если есть шанс «сорвать коррупционный банк», всегда найдутся желающие занять место посаженных. Нужно ломать схемы, как это уже сделано с миллиардными хищениями НДС, с системой госзакупок...

Политик и Генпрокурор Луценко прогнозирует в ближайшем будущем «закручивание гаек» в политике предоставления дотаций за тепло. Там сегодня существует много лазеек, тысячи граждан получают дотации, не имея на это фактического права. Одна из причин: при предоставлении дотаций не проводилось глубокой, а порой вовсе никакой проверки финансового состояния претендента на субсидию. Многие сегодня идут на различные уловки, чтобы попасть в список «дотационников». И когда держава начнет наводить здесь порядок, наверняка послышится ропот недовольных. Но социального взрыва не произойдет: действительно нуждающиеся субсидий не лишатся.

... про судебную реформу

В настоящий момент в украинских судах пылятся 1800 обвинительных актов о взяточничестве. Но рассматривать их некому! 23 райсуда в стране вообще бездействуют: там не осталось ни одного судьи! Дела, производством которых занималась Генпрокуратура — то есть наиболее резонансные, значимые для всей страны — могут рассматривать судьи двух райсудов: Печерского и Соломенского. Луценко констатирует: на Печерске сегодня работает всего пять судей, на которых приходится 800 дел! На Соломенке ситуация не намного лучше. В среднем по стране на судью приходится по сто дел, а с учетом того, что часто дела рассматриваются судейскими «тройками», получаем по 300 дел на одного судью! Это нонсенс: так система работать не , и она уже фактически не работает.

По мнению Генпрокурора, реформа суда началась не с того конца. Реформировать следовало в первую очередь райсуды. Но реформу запустили с Верховного суда, да и там все идет не гладко. По плану реформы система апелляционных судов будет реформирована к концу 2018 года, на уровне районов реформа пройдет в 2019-м... Многие судьи отчетливо представляют, что им ни за что не удержаться в креслах, и эти год-два будут заниматься одним: торговлей судебными решениями на безбедную старость. В сложившейся ситуации Юрий Луценко видит единственный выход: назначение «временных судей», которые могли бы по полгода отправлять правосудие, разгребая судебные завалы. Иначе до 2019 года судебная система может не дожить...

... про резонансные дела

До конца года Генпрокурор ожидает приговор суда по Януковичу, по расстрелам на Майдане. Готово подозрение Иванющенко. Генпрокуратура получила разрешения на заочное рассмотрение дел по Клименко, Курченко, Азарову, Арбузову, и они скоро должны начаться. Очень разветвленным получается дело экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. По гамбургскому счету, следствию следовало бы привлекать всех 800 инспекторов министерства и выше по должности. Это физически нереально, но верхушка министерства, вернее ОПГ Клименко, пойдет под суд.

Сегодня многие фигуранты активно дают показания, выстроилась очередь из тех, кто готов заключить сделку со следствием, но не все смогут воспользоваться этим правом: изобличительной информации у следователей более чем достаточно. Но о сроках суда Луценко пока не осмеливается говорить.

...об «охоте» на министров и депутатов

В начавшемся политическом сезоне Луценко прогнозирует с десяток новых ходатайств в парламент по народным депутатам. Это он суммирует потенциальные дела ГПУ и НАБУ. Генеральный отчитывается о проделанной работе: почти по всем ходатайствам по нардепам есть выдвинутые подозрения. Исключение составляет Олесь Довгий. Но тут Луценко умывает руки и с вопросами направляет к Назару Холодницкому. Итого, по факту, в активе Луценко дела по восьми нардепам, из них трое из провластной коалиции. По прикидкам Юрия Витальевича, до конца года Генпрокуратура даст с пяток новых депутатских дел, НАБУ — еще 3-5. Но Юрий Витальевич скромно признается, что у прокуратуры нет цели посадить весь списочный состав парламента за решетку. Он считает, что парламентарии услышали немой призыв прокуратуры: Верховная Рада не место делать деньги.

Хочешь черпать из госбюджета — тихо сиди в коррупционном бизнесе, тогда к тебе будет не столь пристальное внимание «органов»: может, повезет украсть безнаказанно. Но политики отныне под особенным вниманием, здесь коррупция дорого стоит и грозит реальными сроками наказания.

На вопрос автора, есть ли материалы на опполидера Юрия Бойко, Генпрокурор проинформировал: народная молва о «вышках Бойко» — миф. Сам Бойко с этого ничего не получил — там выгодополучатель совсем другая персона из другого клана. Зато по Бойко есть материалы совсем иного рода.

Если говорить в целом: ему, как экс-министру, вполне можно вменить не только халатность при подписании одного решения, но и многомиллионную коррупцию, поскольку в связи с этим распоряжением миллионы потекли на счета структур, к которым Бойко имеет непосредственное отношение. Луценко уклонился от прямого ответа, стоит ли ожидать в ближайшее время ходатайство ГПУ о снятии с Юрия Бойко неприкосновенности.

Юрий Луценко с прискорбием признает, что в его активе явно не хватает дел по топ-менеджерам исполнительной ветви власти. Он анонсирует охоту на министров: халатность, неуплата налогов... Прокуратура намерена в ближайшее время начать детальную проверку руководителей министерств, и Генпрокурор прогнозирует новые громкие дела.

... о спецконфискации и наполнении бюджета

1,5 млрд. дол., конфискованных у Януковича, — это самая крупная в мире спецконфискация, не без гордости заявляет Луценко. Эти и иные конфискованные миллиарды пошли в Минобороны, на поддержку сельской медицины, сельхозпроизводителям. В скором будущем ожидается еще конфискация 200 млн. дол. — этого хватит на производство четырех современных электричек и производство отечественных "джевелинов" «Корсар».

По «делу» налоговиков только арестованное имущество оценивается в 4 млрд. грн.!

ГПУ добилась встречных проверок по грузам, пересекшим западный кордон Украины. Мы обменялись с венграми, поляками, словаками, румынами документами по трафику через пропускные пункты. Фактически, по словам Луценко, это будет означать конец крупномасштабных системных махинаций с контрабандой на западной границе. А еще это даст в бюджет многие миллионы гривен — до трети нынешних поступлений, по оценкам Луценко.

... о борьбе со взяточничеством

Ежедневно прокуратура совместно с СБУ хватает за руку в среднем трех взяточников. Темпы снижать не намерены и в будущем. Одна беда — не хватает судей, чтобы рассматривать эти дела и оперативно назначать наказание.

... о борьбе с олигархатом

Хуже всего приходится Фриташу. ГПУ намерено через суды разорвать соглашения по поставкам газа населению структурами олигарха. Эту функцию будут требовать передать державе. Все химзаводы Фирташа обслуживали две карманные страховые компании. Через них выводились деньги в офшоры. ГПУ усматривает уклонение от уплаты налогов на 200 млн. грн. На этом основании прокурорские попробуют наложить аресты на целостные имущественные комплексы и ввести туда госменеджмент. И стоит предположить, что государство уже никогда не уйдет с этих предприятий. В Крыму остановился завод «Титан» Фирташа. К тому же прокурорское следствие добыло пробы воды из водоема около завода и пришло к выводу, что завод нанес грандиозный ущерб экологии. Все это ляжет строками обвинения в суде и приведет к новым многомиллионным искам Фирташу. Вероятно, на этом олигархе можно ставить крест. Это начало деолигархизации страны, заявляет Луценко.

Еще одна олигархическая звезда — Коломойский — светит уже не так ярко после потери "Приватбанка".. Следствию известно, что 36 подконтрольных олигарху предприятий вывели из банка около 1 млрд. дол. Следствие располагает соответствующими свидетельствами сотрудников банка. В конце сентября завершится экспертиза в этом деле, и к концу года следует ожидать вынесение подозрений членам кредитного комитета «Приватбанка» и... высокопоставленным сотрудникам НБУ!

А вот при вопросе о том, не собирается ли Луценко по сложившейся традиции пригласить на чаек Рината Ахметова, Юрий Витальевич выглядел беспомощно. По его словам, против Рината Леонидовича весь следственный аппарат ГПУ ничего не накопал...

Впрочем, в столь радужном отчете должна же была присутствовать тонкая нотка грусти. Возможно, к следующей встрече у прокуратуры появятся претензии и к этому непотопляемому олигарху.

"ФРАЗА"