В Европе арестовали полтонны золота Януковича

04 сентября 2017 | 12:03

В одной из европейских стран недавно были арестованы более полтонны золота, вывезенного из Украины окружением экс-президента Украины Виктора Януковича. Эту информацию подтвердил УНН заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Отвечая на вопрос УНН о том, подтверждается ли информация об аресте более полтонны золота, которое было вывезено окружением Януковича, Е.Енин сказал, что да.

При этом он добавил, что Украина уже работает над тем, чтобы вернуть арестованное золото назад в нашу страну.