СБ ООН собирается на экстренное заседание по КНДР

04 сентября 2017 | 08:25

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник, 4 сентября, заседание, посвященное успешному испытанию КНДР водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщается на сайте представительства США при ООН.

"Представитель США Ники Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Соединенного Королевства и Республики Корея запросили проведение открытого экстренного заседания Совета Безопасности в ответ на последнее ядерное испытание Северной Кореи. Заседание пройдет в понедельник, 4 сентября, в 10:00.

Международное сообщество жестко отреагировало на испытание водородного заряда, проведенного КНДР 3 сентября. Вашингтон и Сеул заявили о возможном военном ответе на действия Пхеньяна.