ТЕМА

СБ ООН собирается на экстренное заседание по КНДР

04 сентября 2017 | 08:25

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник, 4 сентября, заседание, посвященное успешному испытанию КНДР водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщается на сайте представительства США при ООН.


"Представитель США Ники Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Соединенного Королевства и Республики Корея запросили проведение открытого экстренного заседания Совета Безопасности в ответ на последнее ядерное испытание Северной Кореи. Заседание пройдет  в понедельник, 4 сентября, в 10:00.

Международное сообщество жестко отреагировало на испытание водородного заряда, проведенного КНДР 3 сентября. Вашингтон и Сеул заявили о возможном военном ответе на действия Пхеньяна.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Центр для незрячих детей в Бейт-Ханина (Восточный Иерусалим). Пятилетний Вади Дауд, слабовидящий палестинский мальчик увидел свет в окне, когда учитель открыл жалюзи.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100