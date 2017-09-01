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Медведев признал: русские не умеют работать

01 сентября 2017 | 09:54

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Производительность труда в России в два раза ниже, чем у членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом в среду, 30 августа, заявил Дмитрий Медведев.


«К сожалению, наша страна сильно уступает по этому показателю развитым государствам. По данным организации экономического сотрудничества, в 2015 году производительность труда в нашей стране — это ВВП на час отработанного времени — была в два раза ниже, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития», — приводит агентство его слова.

При этом, отметил Медведев, сложилась парадоксальная ситуация: граждане России тратят на работу больше времени, чем население развитых стран. «В среднем это получается около двух тысяч часов против 1750 часов в странах ОЭСР», — указал глава правительства.

По его мнению, причинами такого положения являются недостаточный уровень конкуренции в экономике, технологическое отставание, а также нехватка нужных знаний у руководителей компаний, регионов и органов власти.



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