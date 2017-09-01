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Один из экс-лидеров ДНР признал: чтобы выжить, придется вернуться в Украину

01 сентября 2017 | 09:50

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Глава так называемого "ЦИК ДНР" и бывший "министр труда и социальной политики" непризнанной республики Роман Лягин заявил, что Россия предала жителей Донбасса.


"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014-го, делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают, как скот, для телевизионной картинки", – заявил Лягин.

Он констатировал, что Донбассу не суждено пройти путь аннексированного Крыма.

"Нас предали и продали! За что боролись и умирали!?.. Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было бесполезно!? Да, России, которую мы себе представляли, нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, восстановления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину", – заявил Лягин.

"Донбасс – это Украина!", – добавил бывший фанат так называемой "ДНР".



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