Один из экс-лидеров ДНР признал: чтобы выжить, придется вернуться в Украину

01 сентября 2017 | 09:50

Глава так называемого "ЦИК ДНР" и бывший "министр труда и социальной политики" непризнанной республики Роман Лягин заявил, что Россия предала жителей Донбасса.

"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014-го, делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают, как скот, для телевизионной картинки", – заявил Лягин.



Он констатировал, что Донбассу не суждено пройти путь аннексированного Крыма.



"Нас предали и продали! За что боролись и умирали!?.. Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было бесполезно!? Да, России, которую мы себе представляли, нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, восстановления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину", – заявил Лягин.



"Донбасс – это Украина!", – добавил бывший фанат так называемой "ДНР".