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В Харкові - масові розборки зі стріляниною й пораненими

01 сентября 2017 | 09:44

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Харківські поліцейські з’ясовують обставини стрільби біля заводу, про це повідомляється на сторінці у Facebook поліція Харківщини, передає УНН.


Попередньо встановлено, що біля заводу відбувся конфлікт між двома групами людей, загальною кількістю більше 20 чоловік.

"Інформація про подію надійшла до чергової частини о 20-40. На місце виїхала слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Харківській області, Слобідського відділу поліції", - йдеться в повідомленні

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрія Шарніна, належність учасників конфлікту до будь-яких організацій поки що не встановлена. Він повідомив, що під час конфлікту була застосована травматична та вогнепальна зброя. Один чоловік з вогнепальними пораненнями грудної клітини та обох ніг у важкому стані знаходиться у лікарні.

Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. Факт події зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) .



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