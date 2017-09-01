Луценко назвав прізвища підозрюваних у справі стрілянини в Княжичах

З його слів, "планується вручення ще 8 підозр".

Нагадаємо, суд продовжить визначатися з запобіжним заходом для підозрюваного у справі стрілянини в Княжичах.

Як повідомляв УНН, в селищі Княжичі Київської області 4 грудня минулого року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців.

За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.