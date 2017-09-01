ТЕМА

Луценко назвав прізвища підозрюваних у справі стрілянини в Княжичах

01 сентября 2017 | 09:42

распечатать        комментарии [0]       добавить в

За фактом вбивства п'яти правоохоронців у селі Княжичі під Києвом, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції трьом посадовцям з правоохоронних органів оголошено підозри. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.


"За фактом вбивства 5 працівників МВС у селі Княжичі, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції оголошено підозри колишньому начальнику управління карного розшуку Києва Куряті, колишньому заступнику начальнику відділу карного розшуку райвідділу Мариновському, старшому інспектору КОРДУ Курті", - повідомив він.

З його слів, "планується вручення ще 8 підозр".

Нагадаємо, суд продовжить визначатися з запобіжним заходом для підозрюваного у справі стрілянини в Княжичах.

Як повідомляв УНН, в селищі Княжичі Київської області 4 грудня минулого року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців.

За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Ефрем Лукацкий

1990 год. Налет УБОПа на бригадных, контролировавших Воскресенский авторынок
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100