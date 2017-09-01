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Луценко назвав прізвища підозрюваних у справі стрілянини в Княжичах
01 сентября 2017 | 09:42
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За фактом вбивства п'яти правоохоронців у селі Княжичі під Києвом, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції трьом посадовцям з правоохоронних органів оголошено підозри. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За фактом вбивства 5 працівників МВС у селі Княжичі, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції оголошено підозри колишньому начальнику управління карного розшуку Києва Куряті, колишньому заступнику начальнику відділу карного розшуку райвідділу Мариновському, старшому інспектору КОРДУ Курті", - повідомив він.
З його слів, "планується вручення ще 8 підозр".
Нагадаємо, суд продовжить визначатися з запобіжним заходом для підозрюваного у справі стрілянини в Княжичах.
Як повідомляв УНН, в селищі Княжичі Київської області 4 грудня минулого року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців.
За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.
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