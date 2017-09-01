В КНДР засудили до страти журналістів за образливі рецензії книжки

01 сентября 2017 | 09:39

Влада ПівнічноїКореї засудила до смертної кари чотирьох журналістів Південної Кореї за образливі для КНДР рецензії накниги. Про це повідомляє Chanel NewsAsia, передає УНН.

Зазначається, що дві південнокорейські газети, Chosun Ilbo і Dong-A Ilbo, написали рецензії на книгу британських журналістів Деніела Тодора і Джеймса Пірсона "Секретна Північна Корея", вперше опубліковану в 2015 році.

У книзі, зокрема, описано зростання ролі ринкових відносин в повсякденному житті КНДР, а також описується те, як південнокорейські телевізійні серіали поширюються на чорному ринку, а в моді і зачісках жителі КНДР наслідують південного сусіда.До смертної кари було засуджено по одному журналісту з кожної газети, а також глави видань.

Виносячи вирок, північнокорейський суд зазначив, що своєю рецензією південнокорейські газети "зробили огидний злочин, серйозно образивши гідність КНДР".

"Злочинці не мають права на апеляцію, кара здійснять в будь-який час і в будь-якому місці без будь-яких додаткових процедур", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, американський студент Отто Вармбіер, який 17 місяців перебував в ув'язненні в Північній Кореї і був повернутий додому в стані коми близько тижня тому, помер в лікарні в місті Цинциннаті, штат Огайо.