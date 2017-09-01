Госдеп предупредил туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы

01 сентября 2017 | 09:33

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Госдепартамент США в четверг предупредил граждан страны о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы. Ведомство распространило соответствующее заявление для американских туристов. "Госдепартамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе терактов во всей Европе. Это уведомление для путешественников действует до 30 ноября 2017 года. Последние получившие широкое освещение происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что "Исламское государство", "Аль-Каида" (обе группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС) и связанные с ними структуры имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе", - говорится в документе.

Дипломаты подчеркивают, что американское внешнеполитическое ведомство "обеспокоено возможностью [осуществления] потенциальных терактов" на территории Европы, несмотря на то что правительства стран ЕС "продолжают проводить контртеррористические операции". В ведомстве предупредили, что находящиеся в Европе американцы "всегда должны проявлять настороженность в связи с возможностью" того, что экстремисты "могут провести атаки".



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