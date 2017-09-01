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КНДР "Послали" ООН и США
01 сентября 2017 | 09:29
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КНДР отвергает принятое во вторник заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее последний запуск Пхеньяном баллистической ракеты, и намерена продолжать проводить подобные испытания. Об этом говорится в заявлении представителя МИД республики, распространенном в пятницу агентством ЦТАК.
"Мы всесторонне отвергаем заявление СБ ООН, которое посягает на право суверенного государства на самооборону", - подчеркнули в МИД КНДР. Ведомство также заявило, что США, проведя совместные с Южной Кореей командно-штабные учения Ulchi - Freedom Guardian, отказались от инициативы Пхеньяна по смягчению напряженности в регионе. "С США нельзя решать вопросы вежливыми словами, а следует показывать действия", - утверждается в сообщении.
Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства заявил, что КНДР и дальше намерена продолжать проводить запуски баллистических ракет в Тихий океан с целью развития ракетных технологий и повышения боеспособности страны.
Во вторник вечером Совет Безопасности ООН по итогам закрытых консультаций принялзаявление с осуждением осуществленного КНДР пуска ракеты и потребовал от Пхеньяна прекратить ракетную и ядерную программы.
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