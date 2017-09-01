В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев

Также там отметили, что прием заявлений по вопросам гражданства России будет осуществляться во всех подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России.

Ранее замглавы МВД Александр Горовой при обсуждении в Госдуме поправок, снимающих препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами сообщал, что в этом году около 600 тыс. украинцев, находящихся в России, ждали решения данного вопроса.

По словам Горового, на сегодняшний день 476 тыс. граждан Украины имеют разрешение на временное проживание в РФ, 176 тыс. - вид на жительство, 777 тыс. украинцев ежегодно пролонгируют патенты на занятие трудовой деятельностью.

ТАСС