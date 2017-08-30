Прокурорская "зачистка" в Николаеве 30 августа 2017 | 00:26 , Иван Степанов, ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в В свое время мы живописали бандитские расклады в Николаеве. Казалось: эти законы в регионы установлены вечно и никакие смены властей не способны пошатнуть влияние в регионе кровавого "Мультика" и его подельника-барыги Капуцины. Этого же мнения придерживались и мы. Но жизнь рушит все стереотипы!

В Николаеве задержали авторитета "Мультика", долгие годы "державшего" весь регион.

Никто не верил, что его задержат. Но это случилось, едва тот вернулся с отдыха в Хорватии. В свое время Юрий Луценко представил областного прокурора, поставив тому задачу: за 3-4 месяца решить проблему с "Мультиком". Они сделали это! Правда. мафиозо вменяют экономику, прокуратура не усматривает за бандитом убийств. А как же смерть Петра Борошковского: жестоко избитого. а позже расстрелянного? Прокуратуре есть над чем работать. Но уже сегодня можно смело заявить: "Браво. Юрий Витальевич!" Чем не повод вернуться к тебе бандитского Николаеве, перепечатав нашу статью годичной давности?

Николаевская Мультляндия-2 25 октября 2016 Николаев и область имеют все основания на звание украинского Палермо. Здесь, как в суровых 90-х, регулярно происходят резонансные убийства, привлекающие внимание всей страны. 2011 – загадочное убийство в парке чемпионки по бальным танцам, 2013 – пять раненых селян при нападении на агрофирму Карнацких, 2016 – убийство бизнесмена Барашковского… Лишь в случае стрельбы по селянам осуждены два боевика. Фактически ни одно преступление не раскрыто. Хотя весь Николаев почти открыто усматривает в большинстве преступлений тень одного человека… Но люди в погонах, включая руководителей СБУ и прокуратуры открыто заявляют: к нему претензий нет. Человека зовут Михаил Титов, кличка «Мультик». Он контролирует в области не только криминалитет, но и политиков, и генералов. Говорят, успел подружиться в Киеве с новой властью... 1 июля новоиспеченный генпрокурор Луценко прибыл в Николаев, дабы лично представить нового главу областной прокуратуры – Тараса Дунаса со Львова. Как всегда, Луценко был ярок в своих речах. Николаевцы ахнули от резолютивности нового генерального. - Я знаю, что в Николаеве нет украинской власти, что здесь правит криминальный авторитет Мультик и его бизнес-партнеры, - сказал Луценко под овации собравшейся на входе общественности. – Я это прекрасно понимаю. Именно для этого я вам привез человека именно со Львовской области. Чтобы он точно сделал так, чтобы не было бандитов. Затем Юрий Витальевич развил тему на последовавшей пресс-конференции: - Даже если бы не было президентского землетрясения, связанного с резонансом по факту получения взятки, в котором подозревается бывший первый заместитель председателя областной госадминистрации, я бы все равно менял областного прокурора. Я бы его все равно снимал, потому что областью управляет не официальное власть, а теневая. И все, кто здесь сидит, это прекрасно знают. До тех пор, пока слово «Мультик» будет ассоциироваться в городе и области не с мультфильмами, а с ОПГ и трупами, - прокуратура не справляется с возложенными на нее задачами. До тех пор, пока его покрывает один из самых богатых людей области, который получил это богатство теневыми схемами в морском порту (речь – о «толкаче» «Мультика» - начальнике Николаевского морпорта Николае Капацине - ТЕМА), - прокуратура не выполняет свои задачи. Срок для наведения порядка законными методами - три-четыре месяца. И эта задача для нового областного прокурора Тараса Дунаса», - заявил Луценко. Собственно, отведенный срок истек, никто из вышеупомянутых граждан не арестован, они не скрываются, по-прежнему обделывают свои криминально-бизнесовые делишки в Николаеве и окрестностях. Тут один вопрос к генпрокурору: Юрий Витальевич с Тарасом Дунасом оказались неспособны выполнить взятые обещания или приняли отступные, на что и был рассчитан этот грозный генпрокурорский спич четырехмесячной давности? Как бы то ни было, на прокуратуру надежды мало. Остается надеяться на нового губернатора Алексея Савченко – грозу киевской мафии и героя АТО. Мы поможем ему информационно. Чтобы тот знал, куда попал и кто в области хозяин… Криминальный Николаев: выжили немногие Еще недавно Мультик и закадычный друг его Гурик были смотрящими за Николаевской областью от Партии регионов. Власть поменялась, Гурика уже нет в живих, а Мультик по-прежнему правит областью… Как так? Феномен живучести Мультика – в его щедрости на взятки, умении фильтровать базар и вербовать людей во власти. От него почти все зависят, его абсолютно все боятся. Есть еще одна причина: не готовность нынешней власти безпощадно бороться с преступностью и давить коррупцию. Михаил Титов , 1973 года рождения. В 90-х вместе с другом Гургеном Оронюком по кличке Гурик начинал свой криминальный путь под крылом Виктора Чередника по кличке Тазик. Очень авторитетный товарищ был: судим раз шесть. Первые ходки – за разбои и вымогательства, а потом советская правоохранительная система уже не оставляла его без внимания: то за тунеядство срок влепят, то еще за какие-то шалости – в общем, вор должен сидеть в тюрьме. Вот Тазик и мотал сроки… Чередник сегодня на покое: в годах, легализовался, авторитетен, мурчит понемножку, но в целом от дел отошел. Сегодня дон всея Николаевщины – Мультик. А по молодости он с с другом Гуриком крышевал валютчиков и металлосборщиков, выбивал долги… Уже тогда Тазик (нынче его чаще кличут Дедушкой) заметил в Титове особенные таланты – поставил его на кассу, а такое доверие дорогого стоит. Также Гурик и Мультик одно время плотно контактировали с авторитетным «Шворой» - Анатолием Яворским, сложившим голову в мафиозной битве в 2001-м. 90-е в Николаеве мало чем отличались от происходившего по всей стране: стреляли… Март 1995-го: Киллеры расстреляли авторитетного «Чугуя» в тот момент, когда мужчина с букетом и тортом шел поздравлять тещу с 8 марта. Охрану он оставил в машине за углом тещиного дома. Киллеры скрылись. Июнь 1996-го: средь бела дня в центре города застрелили авторитетов «Шабала» и «Рудыка». Заказчика и киллеров поймали и осудили. Март 1999-го: в Николаеве подорвали «девятку» донбасского рецедивиста, правой руки николаевского авторитета «Пуни», который также должен был находиться в машине. На этот раз ему повезло. Он умер от побоев уголовников через несколько месяцев. В феврале 1997-го киллер стрелял в больничных покоях по авторитету Анатолию Парпуре, но тот выжил. Он просчитал: его «заказал» Владимир Лапюк по кличке «Лапа». Парпура затаился и ждал подходящего момента. Ждать пришлось четыре года. В феврале 2001-го Парпура забил стрелку Лапюку в центре Николаева рядом с цветочным базаром. У кого-то из братвы не выдержали нервы и началась стрельба. «Лапа» получил тяжелейшее ранение и до больницы не доехал. Также ранили двух его охранников. Парпуру задержали, заточили в СИЗО, дали год за превышение самообороны и освободили в зале суда. Ему оставалось жить недолго: 20 марта 2007 года его расстреляли. В 2001-м также расстреляли на пороге собственного заведения на ул.Советской авторитетного Анатолия Яровского (Шквору). 2011-й: похищен сотрудниками УБОПа, передан бандитам в масках и жестоко избит бизнесмен Петр Барашковский. 27 апреля 2012-го: возле пиццерии «Челентано» убит Анатолий Баталов, известный в криминальном мире по кличке «Тоха». Это был садист и менеджер «Мультика». Вероятно, именно он пытал Петра Барашковского, застреленного в позже, в 2016 году. В августе – неудавшееся покушение на авторитетного Сергея Лубенца. 2013-й – взрыв криминальных разборок николаевских бандитов. 15 мая у дверей собственной квартиры расстреляли николаевского бизнесмена Антона Зубатина, работавшего ранее с «Лапой», убитым в 2001-м, а затем с Лубенцом, которому осталось жить несколько месяцев. 3 июля в Николаеве расстреляли 32-летнего Юрия Кулинича по кличке «Лягушонок» - человека, приближенного к конкуренту «Мультика» Игорю Науменко - «Науму». 4 августа во дворе собственного дома расстрелян ранее судимый Сергей Лубенец. Сюда же отнесем таинственную смерть начальника Варваровского элеватора, не раскрытое убийство директора бывшего ликеро-водочного завода, покушения на двух начальников морпорта… В разгар стрельбы на Николаевщину прибыл видный оппозиционер Яценюк, который смело и открыто назвал Николаевщину бандитским регионом. Смельчак! Любопытно, что с приходом Яценюка в премьерское кресло, а его ближайшего соратника Авакова на пост министра МВД, область так и осталась бандитской. А приход в кабинет генпрокурора еще одного борца с режимом Януковича – Юрия Луценко эту картину никак не изменил. В феврале 2016 года в Николаеве – очередное резонансное убийство с длинной предысторией. Бандиты расстреляли Петра Барашковского – бизнесмена, которого подозревали в убийстве в 2013 году «Тохи» - менеджера «Мультика» над сетью некогда отжатых пиццерий «Челентано» и жуткого садиста. По свидетельствам очевидцев, у Барашковского не было врагов кроме «Мультика», который активно отжимал у того фермерское хозяйство. Барашковский, человек в общем-то не конфликтный, активно сопротивлялся. Тогда его похитили сотрудники УБОП, завязали глаза. После чего передали неизвестным. Те жестоко пытали бизнесмена, подрезали ему язык, переломали битами руки-ноги, дробили пальцы молотком и выбросили из машины под больницей. Тот выжил. Говорят, что пытал его садист «Тоха». Также говорят, что Барашковскому довелось испытать пытки повторно – после смерти «Тохи». Якобы он признался ворам, что таким образом отомстил садисту за пережитое. И сходняк приговорил Петра… Мы не знаем, где здесь правда. Зато знаем, что в апреле 2013 года Петра Барашковского задерживал николаевский УБОП, но ничего доказать не смог. Напомним, что двумя годами ранее УБОП похитил бизнесмена и передал в руки садиста «Тохи»… Один из матерых оперов уверял автора, что Барашковского «накрутил» главный конкурент «Мультика» - «Наум». У него с Титовым свои счеты. Но, если честно, как-то эта версия не клеится. По отзывам людей, знавших Барашковского, тот не имел врагов и был человеком незлобивым, почти законопослушным. Говорят: у Барашковского был один шанс выжить: вступить в прямую войну с «Мультиком» и убить его. Но он не желал беспредела. И поплатился жизнью. А его супруга, депутат горсовета Юлия Мискевич, уверенно заявляет, что супруга убили по команде «Мультика», решившего забрать их семейный бизнес и наказать Петра за несговорчивость… Спастись от расстрела, взяв на себя двойное убийство Один авторитетный николаевец заявил автору, что 90% убийств в регионе – дело рук братвы Титова. Если для большинства убийство – табу, для некоторых – крайняя мера решения конфликтов, то для «Мультика» - рядовое решение проблемы, ничем не уступающее остальным. Все это знают. И это – одна из основных причин влиятельности Титова в регионе. А его смычка с местной властью гарантирует ему избежание наказания. Впрочем, так было не всегда. В 1994-м Титов попал в поле зрения УБОПа в связи с рядовым вымогательством. Его задержали, присмотрелись повнимательнее. В это время в городе одно за другим случились два резонансных убийства. 8 марта 1994 года расстреляли авторитетного сидельца Чугуя (Чугуев). А через неделю выловили из лимана два интересных трупа: неизвестные, все синие от воровских наколок. Чужаки. Угро их с трудом опознало. Оказались залетные – два матерых молдованина Кондрашов и Филимонов, кишиневские бандиты из банды «Митяя», наладившие контакты с николаевской братвой. Возникло подозрение, что они «исполнили» Чугуя. Начали крутить дело и концы потянулись к Мультику. Вскоре выяснилось, что убиенные жили на даче у тещи Мультика. Между ним и молдованами разгорелся спор. Фактически выбора не было: или молдоване их, или николаевские молдован… Мультик с братвой убили гастролеров прямо на тещиной даче, трупы утопили. Вероятно, при этом присутствовал и Гурик. В те времена еще не отменили высшую меру, и Мультику с братвой вполне мог светить расстрел за двойное убийство в составе группы. Обоих покойников он единолично взял на себя. Суд учел чистосердечное признание и назначил Титову «пятнашку». Потом Кучма его помиловал, скостив срок до десяти лет. В 2004-м сиделец откинулся. Чудес не бывает: немалые усилия к освобождению друга приложил Гурик, заславший деньги в Комиссию по помилованию при Президенте. Да это и экономически было выгодно: ведь все эти годы Гурик «грел» Мультика на зоне. Сегодня «Мультик» содержит семью покойного друга… Рука ФСБ в николаевском нужнике Гурен Александрович также похлебал тюремной баланды – оттянул три года за вымогательство. На этот раз его «грел» Мультик. Они дружны были с детства и тюремные перипетии только укрепили эту дружбу. Друзья-подельники хватались за все: металлолом (вырыли все оросительные трубы на Николаевщине, резали и вывозили целые цеха вставших заводов, разобрали железобетонные плиты оросительных каналов, даже военный очаковский аэродром демонтировали!), отмыв НДС (гоняли за границу порожняком составы, якобы груженые товаром), вывоз мусора, ритуальные услуги, гостиницы, СТО, автосалон, фермерство, тендеры… Это все – шальные деньги. Достаточно сказать, что за сто метров оросительных труб криминальный дуэт имел около миллиона гривен – по тогдашнему курсу. 20% оставалось исполнителям, остальное оседало у Гурика и Мультика. Пик выпал на 2006-2010 годы. Без участия властей тут не обойтись. Шел тотальный подкуп ментов, прокурорских, судей, депутатов и чиновников. Они разделили полномочия: Мультик отвечает за криминальный блок бизнеса, Гурик – за легальный, политический, так сказать. Именно поэтому довольно уважаемые люди порой заявляли автору, что Мультик не лезет в политику. Конечно не лезет: для этого есть Гурик! Вернее был… 3 марта 2014 года Гурен подъехал с охраной позавтракать в кафе, оставив охранников на улице, зашел в помещение, уединился в туалете. Гурген был заядлым кокаинистом. Можно было предположить, что тот заглянул в кабинку, чтобы «попудрить носик». Но вскоре раздался выстрел: персонал взломал дверь и увидел Гурика на унитазе с пулей во лбу. Страное самоубийство в лоб на унитазе, не правда ли?.. На похороны уважаемого человека собрались лучшие люди города: бандиты, депутаты, Верховного совета в том числе, чиновники первого эшелона, спортсмены… В городе поговаривают, будто Гурик что-то намутил с общаком и воры его приговорили, он ждать исполнения не стал. Это вряд ли. Во-первых, Гурик с ворами плотно не контактировал, он был легальным лицом организации: поддержка спорта, благотворительность, контакты с политиками. То, что Гурик с Мультиком поддерживали Антимайдан через своих людей – бесспорный факт. Где брали деньги? Есть версия, что в России. Проект Новороссия провалился, за деньги пришлось ответить. Говорят, в туалете, где бесславно закончил свой путь Гурик, была большая форточка, и она оказалась открытой. А что касается версии муток с воровским общаком, возникает вопрос: почему тогда нет никаких претензий к Мультику – это точно по его части. Как мне объяснили в Николаеве уважаемые люди, рука ФСБ настигла Гурика в ресторанном нужнике. Один на хозяйстве Сегодня осиротевшему «Мультику» сложно: в узком кругу откровенничает, как не хватает ему друга-Гурика. Остался один на хозяйстве, все нужно успеть: и бандитские вопросы решать и с политиками-чиновниками перетереть. Объем работы побольше, чем у губернатора. Губернаторы меняются как в калейдоскопе, а «Мультик» остается и уже многие годы фактически правит областью. Правил при регионалах, правит и сейчас. Конечно, все желают освобождения Николаевщены от титовского гнета. Да не по зубам он злопыхателям. Все что могут – укусить исподтишка авторитетного бизнесмена. Да-да, бизнесмена! К Михаилу Титову у властей претензий нет. Так прямо они и заявляют на пресс-конференциях. Правда, в апреле СБУ вызвало его на беседу. Город загудел: неужели «Мультику» вспомнят Антимайдан, который поддерживал его друг и карманный депутат Дятлов?.. Нет, не ответил. А начальник следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Андрей Василенко прокомментировал этот визит на пресс-конференции. — Он был в следственном отделе буквально вот недавно. По поводу сепаратизма, его деятельность в виду того, что есть целый ряд публикаций и общественность об этом говорит, проверяется, запросы подаются. Однако на сегодняшний момент сказать, что в его действиях есть какой-либо состав, о котором можем говорить, то его пока нет. СБУ вторит областная прокуратура. Замоблпрокурора Артур Шаповалов успокоил встревоженную общественность: - Мы задали этот вопрос («Кто такой Титов?» — ТЕМА) в силу того, что это обычный человек. Не то, что мы его не знаем, а в силу того, что он обычный человек. А мэр Николаева Александр Сенкевич считает Титова «бизнесменом с сомнительным прошлым». То есть, сегодня к нему претензий у мэра нет… На революционной волне на Николаевщину поставили губернатором Вадима Мерикова. Титову не пришлось искать к нему подходы. Они давно и плотно сотрудничали: познакомились в 90-е, когда совместно рекетирили барыг. Просто времена поменялись: Мериков стал официальным руководителем региона, а Титов – неформальным. Сняли Мерикова, пришел Савченко. С тем еще не познакомились, рабочие взаимоотношения не налажены. Но это дело времени! Многие, конечно, ждали, что с уходом януковичей что-то в области изменится. Не изменилось. И обещания генпрокурора Луценко не помогли. Четыре месяца, отпущенные прокурору Тарасу Дунасу, истекли. Титов по-прежнему чувствует себя чудесно. Он не прячется, находится в городе и, наверняка, будет торить дорожку в губернаторский кабинет. Иначе Савченко не удержаться. Так и говорят мудрые люди: у нового губернатора два пути: объявить войну «Мультику» и… погибнуть, либо найти общий язык с формальным хозяином области, на которого заведены все нити управления и разворовывания. Думаете, автор сгущает краски? Отнюдь! И мы докажем это непосвященным, в том числе Алексею Савченко: с фамилиями, фактами и примерами. Часть 1 Часть 2



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