ТЕМА

В Луганске убили двух депутатов

28 августа 2017 | 17:56

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Убийство произошло в частном доме.


"В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами народного совета ЛНР, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - По данному факту Следственным управлением МВД ЛНР возбуждено уголовное дело".

Замгенпрокурора уточнил, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. "Данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия", - пояснил он.



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