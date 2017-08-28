В Луганске убили двух депутатов

28 августа 2017 | 17:56

Убийство произошло в частном доме.

"В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами народного совета ЛНР, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - По данному факту Следственным управлением МВД ЛНР возбуждено уголовное дело".

Замгенпрокурора уточнил, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. "Данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия", - пояснил он.