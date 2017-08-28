Головного поліцейського охоронця випустили з СІЗО

"Десять хвилин тому його випустили", - повідомили у прес-службі відомства.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва застосував до начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергія Будніка, підозрюваного у хабарництві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у розмірі 128 тис. грн.

Нагадаємо, ввечері 22 серпня Генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що співробітники ГПУ спільно із СБУ та Нацполіцією викрили на хабарі у розмірі 96 тис. грн начальника Департаменту поліції охорони України Сергія Будніка.

За даними слідства, загалом з червня поточного року зловмисник встиг отримати понад 170 тисяч гривень.

23 серпня ГПУ повідомила С.Будніку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ.