Тимошенко пополнела и сменила имидж (фото)

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В центрі Києва не розїхались «Бентлі» та «Мерседес Бенц СL 500». Травмовано регулювальника та водія «Бентлі», пошкоджено ще сім авто. 11 листопада о 18.30, на перехресті вулиць Хрещатик-Прорізна, 38-річний водій «Bentley Continental», рухаючись по вулиці Хрещатик з боку Єропейської площі у напрямку бульвара Шевченка, проїхав перехрестя на забороняючий сигнал регулювальника і скоїв зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz SL500», який виїхав на перехрестя з вулиці Прорізної. Після зіткнення автомобіль «Bentley» відкинуло на інспектора ДАІ, який в той час регулював дорожній рух. Крім того, некерований «Бентлі» виїхав на зустрічну смугу і пошкодив ще сім автомобілів: «Мерседес-Бенц 308Д», «ВАЗ-21113», «Хюндай Гетц»», «Вольво», «Мазда», «Тойота РАФ-4» та «Хюндай Гетц»», що зупинились на забороняючий сигнал регулювальника. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 28-річного інспектора ДАІ та водія «Бентлі». Працівника ДАІ з переломом гомілки госпіталізовано, також з закритою черепно-мозковою травмою та травмою живота до лікарні доставлено водія. Фото ДАІ Києва