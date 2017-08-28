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Тимошенко пополнела и сменила имидж (фото)

28 августа 2017 | 13:14

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Лидер партии " Батькивщина" Юлия Тимошенко предстала в новом образе на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев.


Фотографию обнародовал общественный активист Алексей Захарченко на своей странице в фейсбуке. Пользователи социальной сети в комментариях отметили, что не сразу узнали Тимошенко. 
 
Невооруженным глазом видно, что Тимошенко слегка поправилась. Выбранный наряд демонстрирует новые формы. Из-за короткого рукава видны пополневшие руки. Обычно Тимошенко их не оголяет.

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