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Погибли свыше 10 строителей Керченского моста

25 августа 2017 | 10:09

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На Кубани в Керченский пролив упал автобус с рабочими «Таманьнефтегаза», сообщил «Интерфаксу» источник в службах скорой помощи Краснодарского края. По его данным, всего в автобусе было 20 человек, шестеро погибли, идут поисково-спасательные работы.


Рабочие возвращались с вахты. РБК сообщает, что они участвуют в строительстве Керченского моста. Почему произошло крушение, пока неясно. В региональном управлении МЧС агентству вскоре подтвердили, что в 8.07 в пятницу получили информацию, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус с людьми. Из 20 человек шестеро найдены погибшими, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, 10 пропали, сообщает ТАСС со ссылкой на то же управление. Позднее в ГУ МЧС ТАСС сообщили, что двенадцать человек погибли, 20 были спасены, судьба троих неизвестна.

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