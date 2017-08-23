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Двох харківських поліцейських схопили із хабарем в Києві
23 августа 2017 | 11:56
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У Києві затримали двох харківських поліцейських на здирництві з підприємця. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва. Київські правоохоронці затримали двох співробітників поліції Харківщини, які вимагали у столичного бізнесмена грошові кошти.
21 серпня, перебуваючи на патрулюванні на території Красноградського району Харківської області, майор та старший сержант поліції зупинили автомобіль під керуванням жителя Києва. Перевіривши документи водія, поліцейські вирішили оглянути його автомобіль, де начебто знайшли заборонену речовину. Погрожуючи чоловіку кримінальною відповідальністю та позбавленням волі на тривалий строк, поліцейські почали вимагати в нього за залагодження цього питання 10 тис. доларів США. Отримавши згоду потерпілого передати їм кошти, працівники поліції залишили свій службовий автомобіль та на автомобілі потерпілого вирушили до столиці забирати гроші, які чоловік обіцяв зняти з банківського рахунку. По дорозі до Києва бізнесмен зміг повідомити своїх колег про дії поліцейських. Наразі вказані особи затримані, вони повністю визнають свою вину та надають покази. Їм готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення від посад.
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