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Глава департамента полиции охраны Будник погорел на взятке 96 тысяч гривен!

23 августа 2017 | 11:31

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Национальная полиция подтверждает задержание по подозрению во взяточничестве руководителя департамента полиции охраны Сергея Будника.


Это произошло 22 августа во время получения 96 тысяч гривен неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что спецоперацию провели оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного следственного управления Генеральной прокуратуры. В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что чиновник полиции, кроме официальных платежей за физическую охрану, через посредника требовал у киевлянина дополнительно передавать ему ежемесячно неправомерную выгоду в сумме более 80 тысяч гривен. Следователи выяснили, что с июня этого года чиновник получил более 170 тысяч гривен. В настоящее время следователями готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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