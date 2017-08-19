Авторитетний Зурик, схоже, сяде

19 августа 2017 | 11:40

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18 серпня у результаті спецоперації кримінальної поліції ГУНП Житомирщини за участі бійців КОРД затримано кримінального авторитета, громадянина однієї з країн Кавказького регіону, на прізвисько «Зурік».

За інформацією поліцейських, чоловік причетний до організації розбійних нападів, крадіжок з квартир і транспортних засобів, а також мав на меті налагодити вплив на ситуацію з незаконним видобутком бурштину.



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