Гройсман намерен обновить всю инфраструктуру комплексно

Глава правительства осмотрел ход дорожных работ на автодороге Т-15-08 Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое.

"Всю логистическую инфраструктуру надо обновлять. Есть поручение Мининфраструктуры, чтобы они представили комплексное видение развития инфраструктуры - от портов, железной дороги, воздушного транспорта, дорог. Это единая система, и она должна развиваться гармонично", - сказал Владимир Гройсман.

При этом он обратил внимание, что работа в заданном направлении уже ведется. Стратегия развития дорожного хозяйства уже активно формируется - в том числе, за счет реализации конкретных проектов, выполнение которых глава правительства проводит регулярно.

"Стратегия развития дорог формируется на конкретных проектах. И нам нужно время и ресурсы", - сказал премьер-министр. Он добавил, что важная составляющая ресурсного обеспечения - радикальная смена работы украинской таможни и перевыполнение бюджетных поступлений именно в части таможенных платежей. "Если, к примеру, Николаевская таможня в прошлом году обеспечила 600 млн грн поступлений, то в этом году это уже 1,2 млрд грн. Мы идем по увеличению объемов, - сказал глава правительства. - Важно и то, что ремонт дорог становится более качественным. На рынке дорожных работ появляется конкуренция, а это ведет к снижению стоимости работ и повышения их качества".

Есть, по словам премьер-министра, наработки и в сфере водного, а именно - речного транспорта, который может стать альтернативой автомобильным перевозкам.

"Нам надо восстанавливать речное судоходство. Это важный элемент развития экономики, логистики перевозок грузов и разгрузки дорог", - сказал Владимир Гройсман.