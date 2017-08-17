Фейк – норма жизни

17 августа 2017 | 08:51 , Георгий Почепцов

Известен феномен чтения старой газеты, которая читается с большим интересом, пока глаза не падают на число. Это говорит о том, что новости особо новостями не являются, они отражают и подтверждают модель мира, где значимыми являются только отклонения от нее, которые и останавливают наше внимание.

Новости могут выполнять разные функции:

- отражать мир более или менее объективно,

- искажать определенные аспекты мира сознательно,

- строить исключительно позитивную или негативную картину мира,

- удерживать внимание аудитории на нужных аспектах мира,

- переключать сознательно внимание аудитории на иные аспекты мира.

Фейки пришли в очень подготовленный для них мир. Реклама и пропаганда, интересы власти или владельцев, интересы оппозиции заполонили информационное пространство. Социальные медиа дали возможность резко усилить число источников, тем самым практически уничтожив понятие достоверности или недостоверности информации, поскольку в социальных медиа понятие достоверности отошло на второй план, хотя в традиционной журналистике оно было на первом.

Сегодняшние фейковые новости охватили всех. 23% американцев сказали, что им пришлось распространять такого рода историю, причем 14% знали, что это фейк, а 16% узнали позднее.

Фейк может быть случайным информационным набором, а может быть создан сознательно по множеству причин. Например, его могут запускать, чтобы увести от правды, в чем могут быть заинтересованы виновники какого-то отрицательного события.

Фейк также может работать на смену картины мира в целом, подрывая ее основы в самых слабых местах. Например, американское разведывательное сообщество в таких словах сформулировало цели российских кибератак против американских президентских выборов 2016 года – «подорвать общественное доверие к демократическому процессу в Америке». В американском плане противодействия целых 15 страниц, который приводит полностью журнал Time. В результат опрос Gallup’апоказал, что только 66% американцев доверяют результатам выборов.

Необязательно именно эти интервенции повлияли именно так, но они были в числе тех, которые были направлены на подобный результат. Мир перестал быть правильным и в реальности, и в информационном и виртуальном пространствах.

На внесение «трещин» в картину мира работают не только люди, но и так называемые социальные боты. Подобные роботы порождают сегодня 60% трафика онлайн, что на 20% больше, чем было в 2015 г.

В связи с этим выделяют три проблемы, которые порождает активное использование ботов:

- влияние может быть распределено между множеством подозрительных аккаунтов,

- политическая дискуссия поляризируется,

- распространение дезинформации усиливается.

По объемам роботы уже активно подменяют троллей. Правда, тролли всегда будут сильнее в борьбе с помощью оскорблений, домогательств, раздражения противника.

Американские социологи дают цифру в 41% пользователей, которые подвергались такому воздействию. Причем 18% испытывали на себе жесткие формы типа физических угроз или сексуальных домогательств.

Есть разница в восприятии этого онлайн-отклонения у мужчин и женщин. 70% женщин видят это как важную проблему, но только 54% мужчин. Молодые женщины (от 18 до 29 лет) особенно болезненно воспринимают это: для 83% них это важно, в то же время для мужчин в этой же возрастной группе важность отмечают только 55%.

Манипулятивный аспект информации был поднят американскими президентскими выборами на новую высоту. Журнал Time выходит с портретом Стива Бэннона на обложке со словами «Великий манипулятор». В статье в этом номере коллега Бэннона говорит: «Фактически если никто не выступает против того, что вы делаете, вероятно, вы ничего не делаете такого, что имело бы значение».

Кстати, есть мнение американцев по поводу еще одной инновации кампании - использования Твиттера. 69% американцев заявили, что Трамп слишком много пользуется Твиттером. Правда, во время кампании Трамп сам понял, что тем самым он снял журналистскую цензуру между собой и избирателями. А миллиардер П. Тиль защитил Трампа, сказав: «Война в Твиттере - это не настоящая война».

Фейковые новости порождают такую же фейковую жизнь. А нам приходится реагировать на нее как на настоящую. Илон Маск видит еще большую опасность в будущем, когда искусственный интеллект сможет порождать любые сообщения. Он говорит: «Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча».

В одном из исследований онлайновых дискуссий используется хорошее понимание этого явления, выраженное в следующих словах - личностные атаки [см. тут и Rose C.P. A social spin on language analysis // Nature. - 2017. - Vol. 545. - N 7653]. Там можно увидеть также интересные результаты проделанного исследования, например, анонимные комменты в 6 раз вероятнее могут быть атаками. И еще такое наблюдение: поскольку личностная атака вызывает ответную реакцию, становится очень важным более раннее подключение модератора, которое может многое остановить.

Еще одной проблемой, подливающей масла в огонь, стало политическое разделение населения. Внутри США сторонники демократической и республиканской партии верят разным новостным источникам. В этом году они больше уделяют внимания новостям, чем в 2016. 49% следят за новостями очень серьезно. И еще по потреблению новостей: 15% американцев верят новостям, услышанным от друзей и семьи, и 16% потребителей новостей в онлайне также часто получают новости от людей, которые им близки.

Анализ кибервойск правительств разных стран показал следующие направления их работы. Во-первых, они порождают позитивные месседжи, которые усиливают и поддерживают правительственные позиции. Израиль, например, вступает в полемику с теми, кто критично настроен по отношению к государственной позиции для чего существуют даже студенческие стипендии в университетах. Официальные лица говорят так: «Мы будем получать официальную и информацию и добавиться того, чтобы она двигалась вирусно. Мы не будем оставлять негативные истории в онлайне без реагирования, будем также распространять позитивные месседжи. То, что мы делаем, это революционно, поскольку мы отдаем публичную дипломатию в руки людей».

Во-вторых, такие кибервойска занимаются троллингом против тех, кто высказывает критику власти. Часто этой атаке подвергаются политические диссиденты. В-третьих, размещаемые сообщения могут носить нейтральный характер, хотя на самом деле их назначение состоит в том, чтобы увести внимание от обсуждаемых вопросов (о фермах троллей и ботах в России, о вмешательстве российских троллей в президентскую гонку в США, что уже является вмешательством во внутренние дела чужой страны, а также о внутренней кухне создания новостей и политических ток-шоу в самой России).

Только одна цитата, которая отображает «неинформационный» компонент такого воздействия в российских политических ток-шоу: «Что особенно меня бесило в той работе — у руководства был в ходу термин “оручесть”. Ты должна предоставлять лица для эфира и этим новым (или неновым) лицам испортить настроение, накрутить — они должны орать. Боссы так и спрашивали про новых экспертов: “А он оручий?” Это один из основных показателей, причем любой интеллигентный адекватный человек, когда слышит этот хоровой ор в эфире, сразу перестает воспринимать информацию, а у начальников это считается высшим пилотажем».

Все это отражает порождение огромного числа принципиально негативных сообщений на выходе. Так и фейк отражает эту же тенденцию - в основе своей это отрицательные новости, которую получают по этой причине большее распространение.

Почему отрицательные новости более важны? Потому что позитивным рассказам мы особо не верим, считая их не естественными, а результатом подталкивания, например, со стороны пиар-служб. И тут наше ощущение нас не обманывает, по разным оценкам такими может являться 70-80% сообщений, окружающих нас. А негативные новости пересказываются намного больше, чем позитивные. Это результат, пришедший к нам из прошлого. Ведь для выживания знание негатива более важно, чем знание позитива. Так и сегодня, когда мы читаем в социальных медиа рассказ о том, как дурят владельцев кредитных карточек или как орудуют мошенники в метро.Часто по важности подобная информация превосходит для нас любую другую.

Достаточно распространено явление, когда люди пытаются уйти от новостей вообще. Лидерами среди стран здесь являются Греция (57%) и Турция (57%), а лучше всех выглядит Япония, где эта цифра достаточно мала (6%). Причины такого поведения на виду. 48% считают, что новости плохо действуют на их настроение, 37% объясняют это тем, что не верят новостям.

Новости окружают нас повсюду. Мы привыкли к ним настолько, что даже фейковые новости перестают постепенно нас смущать. Новости, новости, новости... Фейковые новости рассказывают о фейковой жизни. Но чем она отличается от рассказа о том, что Анджелина Джоли родила двойню, или истории об очередном разводе в Голливуде... Хоть они и настоящие, эти новости, но они рассказывают о событиях совершенно отдаленных от нашей жизни, создавая горы «мусора» в наших головах.

ГЛАВК.info