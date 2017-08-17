В Україні від 25 до 29 злодіїв в законі - Нацполіція

17 августа 2017 | 08:48

Поліція видворила з України ще двох «злодіїв у законі» – В’ячеслав Аброськін.

Один з видворених – «злодій у законі» на прізвисько «Льоха Семипалатинський», ще один його видворений «колега» – один з братів-близнюків, які теж мають кримінальний «статус».

Всього ж на території України на даний час перебуває 25-29 представників цієї категорії представників кримінального світу. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.