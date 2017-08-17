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В Україні від 25 до 29 злодіїв в законі - Нацполіція
17 августа 2017 | 08:48
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Поліція видворила з України ще двох «злодіїв у законі» – В’ячеслав Аброськін.
Один з видворених – «злодій у законі» на прізвисько «Льоха Семипалатинський», ще один його видворений «колега» – один з братів-близнюків, які теж мають кримінальний «статус».
Всього ж на території України на даний час перебуває 25-29 представників цієї категорії представників кримінального світу. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.
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