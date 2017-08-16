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ПОВАРЕННАЯ КНИГА САРАНЧИ

16 августа 2017 | 12:45 , Андрей Каганских

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Слышите этот звук? Нет, это не орда кузнечиков, пусть и похоже. Так звучит надвигающийся рой саранчи. Всеядные твари дёргают задними лапами и издают стрекочущие звуки. А потом бегут уничтожать вашу еду и переворачивать ваши фуры, будто какая-то революционная ячейка. Из-за изменений климата этих насекомых будет так много (а еды так мало), что останется только разевать рот и ловить их на лету. За неимением других вариантов рассказываем, как саранча терроризирует фермеров по всему миру и как повкуснее её приготовить.


Лето-2017 для Дагестана отметилось новым нашествием саранчи. «Заселено саранчовыми вредителями — 114,1 тысячи гектаров», — сухо отмечается в обращении министерства сельского хозяйства Дагестана за 20 июля. Их тексту, наверное, сильно не хватает инфографики с обработанными участками или вот этого видео.

 
Почти библейский смерч из насекомых настигает республику ежегодно. Судя по видео, рой настолько силён, что стал причиной переворота как минимум одной фуры. Впрочем, защищаться от саранчи дагестанские чиновники так и не научились: например, в прошлом году из-за вредителей пришлось объявить чрезвычайное положение. В своём бессилии против саранчи Дагестан не одинок. В январе 2016 года на Аргентину обрушилось самое крупное нашествие саранчи за последние шестьдесят лет. К нему страна была не готова, и это всего спустя шесть месяцев после нашествия поменьше, когда вредители поглотили 14,7 квадратных километра полей. В январе было хуже: саранча заселила почти семь тысяч квадратных километров. Пока в остальном мире создаются новые горячие линии для суицидальных подростков, в Аргентине сделали такую для саранчи.

В академических кругах связь между поведением саранчи и температурными изменениями давно установили. Из-за меняющегося климата саранча активизировалась не только в Аргентине, но и, например, в Китае, где эти изменения отмечают уже не первую декаду. Недавно к вопросу подключилась и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, чьи представители пророчат повторение истории в Африке. Выходит, грядущие нашествия саранчи можно считать очередным симптомом. Где-то между грядущим ядерным холокостом в Южной Азии и постепенным уничтожением ледников.

Пока учёные ратуют против уничтожения саранчи, а фермеры по всему миру спешат разбрызгивать пестициды, остальной мир приспосабливается. Морпехи из США, например, планируют использовать насекомых для поиска бомб (связаны ли их мотивы с изменениями климата, нам неясно). Неготовыми остаются наши желудки: открывать рот навстречу рою, конечно, можно, но менее экстремальные приёмы пищи привычнее.

Чтобы подготовиться к гастрономическому концу света, мы отправились экспериментировать. В этом нам помог сооснователь кафе «Юность» и «Delicatessen» Иван Шишкин, составивший апокалиптический рацион из четырёх блюд.

1. САРАНЧА ФРИ

Разогреть масло во фритюрнице или сотейнике до ста восьмидесяти градусов. Бросить туда живую саранчу и жарить до момента, когда крылышки и ножки не станут ломкими и нежными. Достать, выложить на бумажную салфетку, посыпать молотым чили и копчёной солью.

2. ШАШЛЫК ИЗ САРАНЧИ

Саранчу нанизать на металлическую шпажку. Разжечь угли. Быстро обжечь саранчу над углями. Смешать три столовые ложки устричного соуса, одну чайную ложку растительного масла и одну чайную ложку рисового уксуса. Смазать кисточкой саранчу на шпажке и обжаривать на медленном огне до карамелизации. Повторить смазывание и обжаривание.

3. ПЕСТО ИЗ САРАНЧИ

Десять штук саранчи очистить от ножек и крыльев. Обжарить тушки на сковороде с небольшим количеством растительного масла до полной готовности и хруста. В ступке растолочь зубчик чеснока и щепотку соли. Всыпать жареную саранчу, продолжать растирать. Добавить две горсти листьев петрушки, растирать до получения однородной массы. Попробовать на соль, досолить по необходимости, поперчить.

4. ГРИЛЬЯЖ ИЗ САРАНЧИ

Двадцать штук саранчи очистить от ножек и крыльев. Обжарить тушки на сковороде с небольшим количеством растительного масла до полной готовности и хруста. Прибавить две столовые ложки сахара и продолжить готовить на малом огне до момента, когда сахар приобрёл золотисто-коричневый оттенок. Выложить всю массу на силиконовый лист, разровнять и оставить до застывания. Полностью охлаждённый грильяж разломать на куски.



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