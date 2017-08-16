ПОВАРЕННАЯ КНИГА САРАНЧИ

Почти библейский смерч из насекомых настигает республику ежегодно. Судя по видео, рой настолько силён, что стал

переворота как минимум одной фуры. Впрочем, защищаться от саранчи дагестанские чиновники так и не научились: например, в прошлом году из-за вредителей пришлось объявить чрезвычайное положение.

В своём бессилии против саранчи Дагестан не одинок. В январе 2016 года на Аргентину

самое крупное нашествие саранчи за последние шестьдесят лет. К нему страна была не готова, и это всего спустя шесть месяцев после нашествия поменьше, когда вредители поглотили 14,7 квадратных километра полей. В январе было хуже: саранча

почти семь тысяч квадратных километров. Пока в остальном мире создаются новые горячие линии для суицидальных подростков, в Аргентине

такую для саранчи.