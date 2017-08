Исследование: счастье можно купить — и недорого

Вопрос, имеющий центральное значение для повседневной жизни: вы тратите деньги, чтобы сэкономить время, или тратите время, чтобы сэкономить деньги? Что ж, если цель — счастье, придется раскошелиться.

Это выдержка из исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, результаты которого показывают: тратя деньги, чтобы сберечь время, мы уменьшаем стресс от того, что количество времени ограничено, тем самым улучшая свое благополучие.

«Люди, которые тратили деньги на то, чтобы купить себе время, например, нанимая кого-то для выполнения нелюбимых дел, сообщили о большей удовлетворенностью жизнью», — говорит Эшли Уилланс, доцент Гарвардской школы бизнеса и ведущий автор исследования, основанного на серии опросов в нескольких странах. Исследователи не обнаружили того же эффекта, когда люди тратили деньги на материальные блага.

На одном из этапов исследования Уилланс и ее коллеги опросили около 4500 человек в Соединенных Штатах, Дании, Канаде и Нидерландах об их благополучии и о том, сколько они тратят, чтобы сэкономить время, в том числе на доставку пищи, вызов такси, найм помощника по дому или плату кому-то за выполнение поручений. На другом этапе, используя более широкое определение таких трат, они опросили еще около 1800 американцев.

Около 28% опрошенных в первом раунде и половина во втором сообщили, что тратят деньги, чтобы сэкономить время. В обоих случаях те, кто совершал такие траты, говорили о большей удовлетворенности жизнью, чем те, кто этого не делал.

И неважно, были ли они богаты или бедны: люди ощущали пользу от этих трат независимо от того, на каком уровне в рейтинге доходов они располагались. (Тем не менее, авторы отмечают, что это может не относиться к самым бедным слоям населения.)

«Если есть какая-то задача, одна мысль о которой наполняет вас страхом, тогда, вероятно, стоит подумать, можете ли вы себе позволить купить выход из этой ситуации», — говорит Элизабет Данн, профессор психологии Университета Британской Колумбии и автор статьи.

Опросы установили связь между покупкой времени и счастьем, но исследователи хотели посмотреть, вызывает ли одно другое.

Поэтому они провели эксперимент с несколькими десятками канадцев. Они предоставили участникам $40, которые можно было потратить в течение двух выходных либо на материальные покупки — настольные игры, хорошее вино или одежду, — либо на то, что сэкономит время. Затем они спросили участников об их настроении в конце дня.

Как и ожидали исследователи, траты денег на сбережение времени уменьшали связанный со временем стресс и повышали благополучие, в то время как расходы на материальные блага не имели такого же эффекта.

Но, несмотря на эти преимущества, практика покупки времени не так популярна, как можно было бы ожидать, выяснили исследователи. Даже среди более чем 800 опрошенных голландских миллионеров, которые, конечно же, могли себе это позволить, лишь незначительное большинство тратило деньги на задачи, экономящие время.

Уилланс и Данн выдвинули несколько догадок о том, почему по крайней мере в Соединенных Штатах сложилось именно так: протестантская трудовая этика ценит занятость и осуждает трату денег на ту работу, которую люди в состоянии сделать сами.

«Мы хотим выглядеть так, будто можем со всем справиться и не тратить деньги на то, чтобы сэкономить время, даже когда мы можем себе это позволить», — говорит Уилланс.