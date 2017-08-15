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В УКРАИНЕ ЛЕГЧЕ ВЕСТИ БИЗНЕС, ЧЕМ В ДРУГИХ ЭКС-РЕСПУБЛИКАХ СССР, - FINANCIAL TIMES

15 августа 2017 | 08:30

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В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 ЛЕТ УКРАИНА ДОСТИГЛА ПРОГРЕССА В РЕЙТИНГЕ ЛЕГКОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА DOING BUSINESS.


Как отмечается, сейчас позиции Украины сравнялись с показателями Словении и Польши, сообщает Financial Times.

При этом, как отмечает заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, данный рейтинг не включает в себя положительные данные текущего 2017 года.

 

 



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