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В Южной Корее представили робота-журналиста

15 августа 2017 | 08:24

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В Южной Корее представили робота-журналиста, который пишет заметки о футбольных матчах.


Сначала робот осуществляет сбор данных из источников, затем создает текст, а после выполняет грамматическую проверку. Программа использует базу данных слов и предложений, написанных журналистами агентства. Структура материала формируется, исходя из результатов матча и участия в игре корейских спортсменов, информирует news.eizvestia.com.

Робот уже успешно прошел испытания, создавая заметки по результатам матчей Английской премьер-лиги сезона 2016—2017 года. В общей сложности он выпустил 380 автоматических экспериментальных статей.

Робот-журналист дебютировал 11 августа, когда освещал матч между командами английской Премьер-лиги «Арсенал» и «Лестер Сити». На время Зимних Олимпийских игр агентство планирует «нанять» еще одного робота-журналиста.

Ранее ученые научили робота сомневаться в правильности указаний человека. Получив приказ, робот не сразу его выполняет, а сначала анализирует свои навыки и физические возможности выполнить приказ. Кроме этого рассматривается положение робота в системе отношений «начальник-подчиненный»: робот «думает», должен ли он вообще выполнять этот приказ. Чтобы это случилось, отдавший распоряжение должен обладать соответствующими полномочиями.



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