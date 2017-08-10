|
Tesla рассчитывает испытать в Неваде грузовики с электродвигателем и автопилотом
10 августа 2017 | 11:19
распечатать комментарии [0] добавить в
Американская корпорация Tesla рассчитывает начать в штате Невада испытания оборудованных системой автопилота грузовиков с электродвигателем. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
Его журналисты ознакомились с электронной перепиской между сотрудниками компании и службой регистрации транспортных средств в штате Невада. Указанная корреспонденция касается возможного начала пробного применения таких машин. Как следует из писем, автопилот грузовиков в перспективе должен позволить им выстраиваться колоннами, ориентируясь на следующую во главе машину.
Как отмечает агентство, в одном из писем сотрудника Tesla говорится, что компания стремится к созданию таких грузовиков, которые могут обходиться совсем без водителя. Когда именно начнутся испытания в Неваде, пока не уточняется. Tesla может тестировать данные транспортные средства и в штате Калифорния.
В Tesla не подтвердили приведенные в публикации сведения. Вместе с тем, как отмечает агентство, должностные лица в службе регистрации транспортных средств в Неваде признали, что соответствующие консультации с Tesla проводятся. Они подчеркнули, что лицензии, необходимые для таких испытаний, компании пока не выданы.
Глава Tesla Илон Маск в апреле заявил, что компания намерена представить грузовую машину собственного производства в сентябре. О планах выпускать грузовой электромобиль компания впервые сообщила в июле 2016 года. Маск тогда указал, что производство таких транспортных средств позволит существенно снизить стоимость перевозок, а также сделать работу водителей менее опасной.
Руководитель Tesla также отмечал, что компания разрабатывает и собственный фургон. В сентябре Tesla также намерена приступить к серийному выпуску нового электромобиля Model 3.
также читайте
[03.08.2017]
[03.08.2017]
[03.08.2017]
[02.08.2017]
|
Загрузка...
по теме
В"опорный" крымский банк ввели временную администрацию
10. 08. 2017 | 11:16
Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации "дочку" банка "Россия" - Собинбанк.
50 підлітків-нелегалів свідомо втопили у морі
10. 08. 2017 | 11:09
Нелегальний перевізник виштовхав близько 50 людей у море, щоб уникнути покарання від правоохоронців. Про це повідомляє Міжнародна організація міграції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
План ударів КНДР по авіабазі США буде готовий до середини серпня
10. 08. 2017 | 11:07
План запуску ракет КНДР на авіабазу США на Гуамі буде готовий до середини серпня. Про це повідомило агентство ЦТАК, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
С сегоднешнего дня все парковщики в Киеве вне закона
10. 08. 2017 | 11:06
Київ з 10 серпня повністю переходить на безготівкову оплату паркування. Про це УННповідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Бытовой конфликт между военными и гражданскими: есть труп и раненый
10. 08. 2017 | 11:03
Учора відбулась побутова суперечка між військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних Сил України та цивільними особами, внаслідок якої загинула жінка і був поранений чоловік, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»