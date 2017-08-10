|
В"опорный" крымский банк ввели временную администрацию
10 августа 2017 | 11:16
распечатать комментарии [0] добавить в
Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации "дочку" банка "Россия" - Собинбанк.
Одновременно регулятор ввел в Генбанке временную администрацию, говоритсяв сообщении ЦБ.
"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг", - отмечается в пресс-релизе регулятора.
Генбанк продолжит работу в обычном режиме, подчеркивается в сообщении.
Согласно информации, размещеннойна сайте Генбанка, решение о привлечении Собинбанка в качестве системного инвестора стало результатом работы правительства Крыма по повышению финансовой устойчивости банка и пополнению его капитала. В кредитной организации уверены, что привлечение инвестора позволит Генбанку продолжить "дальнейшее развитие как одного из ведущих банков Крыма".
Генбанк является опорным банком правительства Крыма. В августе 2015 года в состав акционеров банка вошли исполнительные органы власти Республики Крым и Севастополя (по 25% акций). На сегодняшний день на территории полуострова открыто более 190 отделений, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов.
также читайте
[03.08.2017]
[03.08.2017]
[03.08.2017]
[02.08.2017]
|
Загрузка...
по теме
Tesla рассчитывает испытать в Неваде грузовики с электродвигателем и автопилотом
10. 08. 2017 | 11:19
Американская корпорация Tesla рассчитывает начать в штате Невада испытания оборудованных системой автопилота грузовиков с электродвигателем. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
50 підлітків-нелегалів свідомо втопили у морі
10. 08. 2017 | 11:09
Нелегальний перевізник виштовхав близько 50 людей у море, щоб уникнути покарання від правоохоронців. Про це повідомляє Міжнародна організація міграції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
План ударів КНДР по авіабазі США буде готовий до середини серпня
10. 08. 2017 | 11:07
План запуску ракет КНДР на авіабазу США на Гуамі буде готовий до середини серпня. Про це повідомило агентство ЦТАК, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
С сегоднешнего дня все парковщики в Киеве вне закона
10. 08. 2017 | 11:06
Київ з 10 серпня повністю переходить на безготівкову оплату паркування. Про це УННповідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Бытовой конфликт между военными и гражданскими: есть труп и раненый
10. 08. 2017 | 11:03
Учора відбулась побутова суперечка між військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних Сил України та цивільними особами, внаслідок якої загинула жінка і був поранений чоловік, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»