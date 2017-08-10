ТЕМА

В"опорный" крымский банк ввели временную администрацию

10 августа 2017 | 11:16

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Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации "дочку" банка "Россия" - Собинбанк.


Одновременно регулятор ввел в Генбанке временную администрацию, говоритсяв сообщении ЦБ.

"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и перечня оказываемых банковских услуг", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

Генбанк продолжит работу в обычном режиме, подчеркивается в сообщении.

 

Согласно информации, размещеннойна сайте Генбанка, решение о привлечении Собинбанка в качестве системного инвестора стало результатом работы правительства Крыма по повышению финансовой устойчивости банка и пополнению его капитала. В кредитной организации уверены, что привлечение инвестора позволит Генбанку продолжить "дальнейшее развитие как одного из ведущих банков Крыма".

Генбанк является опорным банком правительства Крыма. В августе 2015 года в состав акционеров банка вошли исполнительные органы власти Республики Крым и Севастополя (по 25% акций). На сегодняшний день на территории полуострова открыто более 190 отделений, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов.



 



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