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50 підлітків-нелегалів свідомо втопили у морі
10 августа 2017 | 11:09
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Нелегальний перевізник виштовхав близько 50 людей у море, щоб уникнути покарання від правоохоронців. Про це повідомляє Міжнародна організація міграції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Близько 50 підлітків із Сомалі та Ефіопії були "умисне втоплені" нелегальним перевізником, який виштовхнув 120 своїх пасажирів у море поблизу узбережжя Ємену", - йдеться в повідомленні.
"Ті, хто вижив, повідомили нашим колегам на березі, що перевізник їх виштовхнув у море, коли побачив "когось уповноваженого" біля узбережжя", - заявив Лорен де Бок, голова відділу МОМ у Ємені.
Зазначено, що тіла 29 загиблих було поховано на березі. Місцезнаходження решти тіл досі невідоме.
Також у МОМ повідомили, що середній вік загиблих складає 16 років.
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