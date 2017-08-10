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План ударів КНДР по авіабазі США буде готовий до середини серпня
10 августа 2017 | 11:07
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План запуску ракет КНДР на авіабазу США на Гуамі буде готовий до середини серпня. Про це повідомило агентство ЦТАК, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"До середини серпня армія Північної Кореї розробить план запуску чотирьох балістичних ракет середньої дальності в напрямку військової бази США на острові Гуам у Тихому океані", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що цей план буде представлений Кім Чен Ину, який і повинен ухвалити рішення щодо запуску.
За словами командувача стратегічними військами Корейської народної армії генерала Кім Рак Гьома, ракети пролетять на висоті приблизно 3350 км над територією Японії і впадуть у воду в 30-40 кілометрах від Гуаму.
Як повідомляв УНН, на Гуамі відкинули погрози з боку Північної Кореї.
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