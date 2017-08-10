План ударів КНДР по авіабазі США буде готовий до середини серпня

10 августа 2017 | 11:07

План запуску ракет КНДР на авіабазу США на Гуамі буде готовий до середини серпня. Про це повідомило агентство ЦТАК, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"До середини серпня армія Північної Кореї розробить план запуску чотирьох балістичних ракет середньої дальності в напрямку військової бази США на острові Гуам у Тихому океані", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що цей план буде представлений Кім Чен Ину, який і повинен ухвалити рішення щодо запуску.

За словами командувача стратегічними військами Корейської народної армії генерала Кім Рак Гьома, ракети пролетять на висоті приблизно 3350 км над територією Японії і впадуть у воду в 30-40 кілометрах від Гуаму.

Як повідомляв УНН, на Гуамі відкинули погрози з боку Північної Кореї.