С сегоднешнего дня все парковщики в Киеве вне закона

10 августа 2017 | 11:06

Київ з 10 серпня повністю переходить на безготівкову оплату паркування. Про це УННповідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

"З 10 серпня 2017 року на вулицях міста не працюватимуть паркувальники. Оплатити ж парковку можна буде через паркомат, за допомогою смс, мобільного додатку або спеціального талону", - повідомили у КМДА.

У мережі "Союздруку", як зазначається, продаватимуть погодинні, денні, місячні та квартальні паркувальні талони.

Вказано, що тариф за паркування становитиме: І зона – 10 грн/год., ІІ зона – 7 грн/год., ІІІ зона – 5 грн/год. Вартість місячної картки: І зона – 630 грн, ІІ зона – 441 грн, ІІІ зона – 315 грн.

У КМДА наголосили, що якщо хтось після дати запровадження безготівкової оплати вимагатиме готівку за стоянку автомобіля, слід звернутись до правоохоронних органів.

Кількість паркувальних майданчиків у Києві – 220, на них 6 тисяч денних паркувальних місць.