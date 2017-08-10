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С сегоднешнего дня все парковщики в Киеве вне закона
10 августа 2017 | 11:06
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Київ з 10 серпня повністю переходить на безготівкову оплату паркування. Про це УННповідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"З 10 серпня 2017 року на вулицях міста не працюватимуть паркувальники. Оплатити ж парковку можна буде через паркомат, за допомогою смс, мобільного додатку або спеціального талону", - повідомили у КМДА.
У мережі "Союздруку", як зазначається, продаватимуть погодинні, денні, місячні та квартальні паркувальні талони.
Вказано, що тариф за паркування становитиме: І зона – 10 грн/год., ІІ зона – 7 грн/год., ІІІ зона – 5 грн/год. Вартість місячної картки: І зона – 630 грн, ІІ зона – 441 грн, ІІІ зона – 315 грн.
У КМДА наголосили, що якщо хтось після дати запровадження безготівкової оплати вимагатиме готівку за стоянку автомобіля, слід звернутись до правоохоронних органів.
Кількість паркувальних майданчиків у Києві – 220, на них 6 тисяч денних паркувальних місць.
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