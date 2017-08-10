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Бытовой конфликт между военными и гражданскими: есть труп и раненый
10 августа 2017 | 11:03
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Учора відбулась побутова суперечка між військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних Сил України та цивільними особами, внаслідок якої загинула жінка і був поранений чоловік, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
"Учора, 9 серпня, до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що госпіталізовано цивільну особу, чоловіка з діагнозом вогнепальне поранення правої голені, спричинене невідомою особою та жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальних поранень, яка померла у лікарні від отриманих ушкоджень", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що, за попередніми даними, подія відбулась на тлі побутової суперечки між військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних Сил України та цивільними особами.
За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину. Зараз встановлюються можливі мотиви вчинення кримінального правопорушення.
"Командування АТО висловлює глибокі співчуття родині загиблої та вживатиме заходів щодо об’єктивного проведення слідства", - додали у прес-службі.
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